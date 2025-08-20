Герман Сметанин снова возглавил Укроборонпром после конкурса
Киев • УНН
Герман Сметанин во второй раз назначен генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность" по итогам открытого конкурса. Его кандидатура выбрана благодаря глубокому знанию внутренних процессов предприятий и специфики оборонно-промышленного комплекса.
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром) получило нового руководителя. По итогам открытого конкурса наблюдательный совет компании назначил на должность генерального директора Германа Сметанина, который уже имел опыт возглавлять оборонный гигант. Об этом сообщили в Укроборонпроме в среду, передает УНН.
Детали
В конкурсе приняли участие 14 кандидатов, отбор которых осуществляла международная компания Odgers Berndtson – мировой лидер в сфере поиска топ-менеджеров. После нескольких этапов оценивания в финал вышли только сильнейшие претенденты, с которыми наблюдательный совет провел собеседования перед принятием окончательного решения.
Почему именно Сметанин?
Глава наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария подчеркнул, что кандидатура Сметанина была выбрана благодаря его глубокому знанию как внутренних процессов предприятий концерна, так и специфики работы оборонно-промышленного комплекса на уровне правительства.
"Герман Сметанин получил уникальный опыт и хорошо разбирается как во внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне. Этот комплекс знаний позволяет эффективно организовать работу Укроборонпрома и иметь стратегическое видение развития отрасли", – отметил Ломджария.
Справка
Герман Сметанин родился 8 октября 1992 года в Харькове. Получил инженерное образование в Харьковском национальном университете городского хозяйства и прошел обучение в КПИ имени Игоря Сикорского.
С 2021 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях Украины: возглавлял Харьковский бронетанковый завод, а в 2023 году был назначен директором завода имени Малышева.
В июне 2023 года Сметанин стал генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность".
5 сентября 2024 года он возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Напомним
В июле наблюдательный совет Укроборонпрома назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора концерна. Это решение принято в связи с переходом Олега Гуляка на другую должность в сфере государственной оборонной отрасли.