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Рада схвалила податкові та митні пільги для виробників дронів на оптоволокні

Київ • УНН

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Верховна Рада підтримала законопроєкти про податкові та митні пільги для українських виробників дронів, які управляються через оптоволоконний кабель. У 2025 році в Україні виготовлять до 10 мільйонів дронів.

Рада схвалила податкові та митні пільги для виробників дронів на оптоволокні

Верховна Рада підтримала законопроєкти, які передбачають податкові та митні пільги для українських виробників дронів, які керуються через оптоволоконний кабель. Рішення ухвалили 302 та 303 голосами "за" відповідно.

Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Ярослава Железняка "Залізний нардеп".

Рада підтримала наші з Романом Костенко №13305 та №13306 законопроєкти про податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель. ЗА в цілому - 302 та 303

- ідеться у дописі.

Додамо

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило УНН, що у 2025 році українські підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть виготовити до 10 мільйонів безпілотників за умови державних замовлень.

Уряд запровадив масштабні програми фінансової підтримки, пільгового кредитування, грантів та інфраструктурних ініціатив, щоб пришвидшити розвиток національного виробництва БПЛА та комплектуючих до них.  

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаТехнології
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Верховна Рада
Ярослав Железняк
Україна
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