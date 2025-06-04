Рада схвалила податкові та митні пільги для виробників дронів на оптоволокні
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала законопроєкти про податкові та митні пільги для українських виробників дронів, які управляються через оптоволоконний кабель. У 2025 році в Україні виготовлять до 10 мільйонів дронів.
Верховна Рада підтримала законопроєкти, які передбачають податкові та митні пільги для українських виробників дронів, які керуються через оптоволоконний кабель. Рішення ухвалили 302 та 303 голосами "за" відповідно.
Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Ярослава Железняка "Залізний нардеп".
Рада підтримала наші з Романом Костенко №13305 та №13306 законопроєкти про податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель. ЗА в цілому - 302 та 303
Додамо
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило УНН, що у 2025 році українські підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть виготовити до 10 мільйонів безпілотників за умови державних замовлень.
Уряд запровадив масштабні програми фінансової підтримки, пільгового кредитування, грантів та інфраструктурних ініціатив, щоб пришвидшити розвиток національного виробництва БПЛА та комплектуючих до них.