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Рада одобрила налоговые и таможенные льготы для производителей дронов на оптоволокне

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Верховная Рада поддержала законопроекты о налоговых и таможенных льготах для украинских производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. В 2025 году в Украине изготовят до 10 миллионов дронов.

Рада одобрила налоговые и таможенные льготы для производителей дронов на оптоволокне

Верховная Рада поддержала законопроекты, предусматривающие налоговые и таможенные льготы для украинских производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. Решение приняли 302 и 303 голосами "за" соответственно.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Ярослава Железняка "Железный нардеп".

Рада поддержала наши с Романом Костенко №13305 и №13306 законопроекты о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. ЗА в целом - 302 и 303

- говорится в заметке.

Добавим

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщило УНН, что в 2025 году украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут изготовить до 10 миллионов беспилотников при условии государственных заказов.

Правительство ввело масштабные программы финансовой поддержки, льготного кредитования, грантов и инфраструктурных инициатив, чтобы ускорить развитие национального производства БПЛА и комплектующих к ним.  

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаТехнологии
Министерство стратегических отраслей промышленности Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
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