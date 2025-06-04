Рада одобрила налоговые и таможенные льготы для производителей дронов на оптоволокне
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроекты о налоговых и таможенных льготах для украинских производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. В 2025 году в Украине изготовят до 10 миллионов дронов.
Верховная Рада поддержала законопроекты, предусматривающие налоговые и таможенные льготы для украинских производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. Решение приняли 302 и 303 голосами "за" соответственно.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Ярослава Железняка "Железный нардеп".
Рада поддержала наши с Романом Костенко №13305 и №13306 законопроекты о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. ЗА в целом - 302 и 303
Добавим
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщило УНН, что в 2025 году украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут изготовить до 10 миллионов беспилотников при условии государственных заказов.
Правительство ввело масштабные программы финансовой поддержки, льготного кредитования, грантов и инфраструктурных инициатив, чтобы ускорить развитие национального производства БПЛА и комплектующих к ним.