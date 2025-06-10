Українським зброярам видали вже 29 кредитів за держпрограмою

Від початку 2025 року українські виробники озброєння отримали майже три десятки кредитів у межах державної програми доступного фінансування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

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Сума виданих коштів за програмою доступних кредитів перевершила півтора мільярда гривень! – повідомив Герман Сметанін.

За словами Міністра, з початку року вже видано 29 кредитів, а загальний обсяг виділених коштів становить 1 мільярд 576 мільйонів гривень.

За кредитами звертаються переважно виробники defense tech та боєприпасів – уточнив Сметанін.

Крім того, наразі у процесі перебуває ще велика кількість звернень.

Ще понад 80 заявок від оборонних підприємств – на різних стадіях розгляду – повідомив очільник галузевого міністерства.

Він також зазначив, що у програмі беруть участь кілька фінансових установ.

Станом на сьогодні, доступні кредити для українських виробників ОПК видають чотири різні банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ – повідомив Сметанін.

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