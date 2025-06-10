Українським зброярам видали вже 29 кредитів за держпрограмою
Київ • УНН
Українські виробники озброєння отримали майже три десятки кредитів за державною програмою фінансування. Загальний обсяг виділених коштів склав 1,576 мільярда гривень.
Від початку 2025 року українські виробники озброєння отримали майже три десятки кредитів у межах державної програми доступного фінансування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.
Деталі
Сума виданих коштів за програмою доступних кредитів перевершила півтора мільярда гривень!
За словами Міністра, з початку року вже видано 29 кредитів, а загальний обсяг виділених коштів становить 1 мільярд 576 мільйонів гривень.
За кредитами звертаються переважно виробники defense tech та боєприпасів
Крім того, наразі у процесі перебуває ще велика кількість звернень.
Ще понад 80 заявок від оборонних підприємств – на різних стадіях розгляду
Він також зазначив, що у програмі беруть участь кілька фінансових установ.
Станом на сьогодні, доступні кредити для українських виробників ОПК видають чотири різні банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ
Рада схвалила податкові та митні пільги для виробників дронів на оптоволокні04.06.25, 12:50 • 2114 переглядiв