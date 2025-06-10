Украинским оружейникам выдали уже 29 кредитов по госпрограмме

С начала 2025 года украинские производители вооружения получили почти три десятка кредитов в рамках государственной программы доступного финансирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

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Сумма выданных средств по программе доступных кредитов превысила полтора миллиарда гривен! – сообщил Герман Сметанин.

По словам Министра, с начала года уже выдано 29 кредитов, а общий объем выделенных средств составляет 1 миллиард 576 миллионов гривен.

За кредитами обращаются преимущественно производители defense tech и боеприпасов – уточнил Сметанин.

Кроме того, в настоящее время в процессе находится еще большое количество обращений.

Еще более 80 заявок от оборонных предприятий – на разных стадиях рассмотрения – сообщил глава отраслевого министерства.

Он также отметил, что в программе участвуют несколько финансовых учреждений.

По состоянию на сегодня, доступные кредиты для украинских производителей ОПК выдают четыре разных банка: Укрэксимбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ – сообщил Сметанин.

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