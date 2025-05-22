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Спланована інформаційна операція проти розвитку авіаційної галузі: компанії "H3Operations" та "МС Авіагрейд" відповіли на атаку

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Компанії "H3Operations" та "МС Авіагрейд" заявили про сплановану інформаційну операцію проти них. Метою є гальмування розвитку авіаційної галузі та підрив довіри до українських виробників.

Спланована інформаційна операція проти розвитку авіаційної галузі: компанії "H3Operations" та "МС Авіагрейд" відповіли на атаку

Після появи у ЗМІ публікацій з критикою діяльності компаній "H3Operations" та "МС Авіагрейд", які є частиною авіаційної галузі України,  УНН звернувся до компаній за коментарем з метою прояснити ситуацію. Компанії надали відповіді, в яких вказали, що вважають атаку на них частиною спланованої інформаційної операції, спрямованої на гальмування розвитку галузі.

 У компаніях наголошують, розповсюджена інформація є неправдивою та неперевіреною, такою, що шкодить діловій репутації стратегічно важливого українського бізнесу.

І "H3Operations", і "МС Авіагрейд" повідомили, що журналісти не зверталися до них за коментарями при підготовці публікацій, а отже позиція компаній була проігнорована.

"У час повномасштабної війни зміцнення обороноздатності України є ключовим пріоритетом для компанії. Ми працюємо прозоро, дотримуючись усіх вимог українського законодавства та міжнародних стандартів", - наголосили у "H3Operations".

Аналогічної позиції дотримуються і в "МС Авіагрейд", наголошуючи, що зміцнення обороноздатності країни є їхньою щоденною роботою. 

""МС Авіагрейд" тривалий час співпрацює з питань модернізації авіаційної техніки та демонструє здатність ефективно розробляти та впроваджувати рішення для посилання української армії.

Через успішне зміцнення обороноздатності держави наша компанія, яка забезпечує захисників якісною технікою власного виробництва, стала об'єктом дискредитації та інформаційних атак з боку країни-агресора, що намагається послабити оборонний та економічний потенціал України", - заявили у "МС Авіагрейд".

Компанії одностайні у позиції: поява матеріалів спрямованих проти них та викладені у цих публікаціях безпідставні звинувачення є частиною спланованої інформаційної операції, мета якої – підірвати довіру до українських виробників та загальмувати розвиток галузі.

Компанії пообіцяли, що використають всі законні механізми для захисту своєї репутації та встановлення справедливості. Водночас наголосивши на відкритості до конструктивного діалогу з представниками ЗМІ.

Про компанії фактами і цифрами

"МС Авіагрейд"

  • з 2010 року компанія виконує роботи з доопрацювання, модернізації та встановлення систем озброєння на вертольоти та літаки;
    • за час повномасштабної війни компанія сплатила понад 77 054 тис. грн податків;
      • Міністерством стратегічних галузей промисловості України підприємство визнано критично важливим для економіки та оборони (Накази №26-КВ від 19.03.2024 та №121-КВ від 30.01.2025);
        • надає робочі місця 195 висококваліфікованим фахівцям;
          • є сертифікованим розробником та виробником продукції військового призначення;
            • має всі потрібні сертифікати та ліцензію на розробку військової техніки;
              • за 2021-2025 роки модернізовано: 64 вертольоти типу Ми-2МСБ, Мі-8МСБ-В, Мі-8МТ під використання окулярів нічного бачення; 14 вертольотів типу Мі-8МТ системами озброєння; відновлено системи озброєння 14 вертольотів Мі-8МТ; виконано капітальний ремонт 1 вертольоту Мі-8МСБ-В;
                • компанія забезпечує потреби ЗСУ, НГУ, ДСНС та СБУ;
                  • успішно реалізовані проекти у 9 країнах світу;
                    • під час повномасштабної війни надано гуманітарної та благодійної допомоги на 14,5 млн грн;
                      • компанія продовжує роботу в Запоріжжі, незважаючи на близькість до зони бойових дій.

                        "H3Operations"

                        • інноваційний вертолітний перевізник України, що спеціалізується на міжнародних гуманітарних та спеціалізованих авіаційних послугах, компанію засновано у 2020 році;
                          • за час повномасштабної війни компанія сплатила 33 200 тис. грн податків;
                            • надає робочі 153 висококваліфікованим фахівцям;
                              • Державною Авіаційною Службою України підприємство визнано таким, що має важливе значення у галузі авіаційного транспорту в особливий період та критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період  (Накази №1.15-7644-25 від 21.02.2025 та №1.15-1061-25 від 07.03.2025);
                                • парк складається з 10 вертольотів типу Мі-8/17, що виконують завдання по всьому світу;
                                  • гідно представляє Україну на міжнародному ринку у виконанні гуманітарних місій ООН;
                                    • здійснює перевезення для Всесвітньої продовольчої програми та інших гуманітарних організацій;
                                      • успішно виконує міжнародні місії з пожежогасіння.

                                        "H3Operations та МС Авіагрейд" є важливою частиною українського оборонно-промислового комплексу.

                                        Лілія Подоляк

                                        Лілія Подоляк

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