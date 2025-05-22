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Спланированная информационная операция против развития авиационной отрасли: компании "H3Operations" и "МС Авиагрейд" ответили на атаку

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Компании "H3Operations" и "МС Авиагрейд" заявили о спланированной информационной операции против них. Целью является торможение развития авиационной отрасли и подрыв доверия к украинским производителям.

Спланированная информационная операция против развития авиационной отрасли: компании "H3Operations" и "МС Авиагрейд" ответили на атаку

После появления в СМИ публикаций с критикой деятельности компаний "H3Operations" и "МС Авиагрейд", которые являются частью авиационной отрасли Украины,  УНН обратился к компаниям за комментарием с целью прояснить ситуацию. Компании предоставили ответы, в которых указали, что считают атаку на них частью спланированной информационной операции, направленной на торможение развития отрасли.

 В компаниях отмечают, распространенная информация является ложной и непроверенной, такой, что вредит деловой репутации стратегически важного украинского бизнеса.

И "H3Operations", и "МС Авиагрейд" сообщили, что журналисты не обращались к ним за комментариями при подготовке публикаций, а следовательно, позиция компаний была проигнорирована.

"Во время полномасштабной войны укрепление обороноспособности Украины является ключевым приоритетом для компании. Мы работаем прозрачно, соблюдая все требования украинского законодательства и международных стандартов", - отметили в "H3Operations".

Аналогичной позиции придерживаются и в "МС Авиагрейд", отмечая, что укрепление обороноспособности страны является их ежедневной работой. 

""МС Авиагрейд" длительное время сотрудничает по вопросам модернизации авиационной техники и демонстрирует способность эффективно разрабатывать и внедрять решения для усиления украинской армии.

Из-за успешного укрепления обороноспособности государства наша компания, обеспечивающая защитников качественной техникой собственного производства, стала объектом дискредитации и информационных атак со стороны страны-агрессора, которая пытается ослабить оборонный и экономический потенциал Украины", - заявили в "МС Авиагрейд".

Компании единодушны в позиции: появление материалов направленных против них и изложенные в этих публикациях безосновательные обвинения являются частью спланированной информационной операции, цель которой - подорвать доверие к украинским производителям и затормозить развитие отрасли.

Компании пообещали, что используют все законные механизмы для защиты своей репутации и установления справедливости. В то же время отметив открытость к конструктивному диалогу с представителями СМИ.

О компании фактами и цифрами

"МС Авиагрейд"

  • с 2010 года компания выполняет работы по доработке, модернизации и установке систем вооружения на вертолеты и самолеты;
    • за время полномасштабной войны компания уплатила более 77 054 тыс. грн налогов;
      • Министерством стратегических отраслей промышленности Украины предприятие признано критически важным для экономики и обороны (Приказы №26-КВ от 19.03.2024 и №121-КВ от 30.01.2025);
        • предоставляет рабочие места 195 высококвалифицированным специалистам;
          • является сертифицированным разработчиком и производителем продукции военного назначения;
            • имеет все необходимые сертификаты и лицензию на разработку военной техники;
              • за 2021-2025 годы модернизировано: 64 вертолета типа Ми-2МСБ, Ми-8МСБ-В, Ми-8МТ под использование очков ночного видения; 14 вертолетов типа Ми-8МТ системами вооружения; восстановлены системы вооружения 14 вертолетов Ми-8МТ; выполнен капитальный ремонт 1 вертолета Ми-8МСБ-В;
                • компания обеспечивает потребности ВСУ, НГУ, ГСЧС и СБУ;
                  • успешно реализованы проекты в 9 странах мира;
                    • во время полномасштабной войны предоставлено гуманитарной и благотворительной помощи на 14,5 млн грн;
                      • компания продолжает работу в Запорожье, несмотря на близость к зоне боевых действий.

                        "H3Operations"

                        • инновационный вертолетный перевозчик Украины, специализирующийся на международных гуманитарных и специализированных авиационных услугах, компания основана в 2020 году;
                          • за время полномасштабной войны компания уплатила 33 200 тыс. грн налогов;
                            • предоставляет рабочие 153 высококвалифицированным специалистам;
                              • Государственной Авиационной Службой Украины предприятие признано имеющим важное значение в области авиационного транспорта в особый период и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период  (Приказы №1.15-7644-25 от 21.02.2025 и №1.15-1061-25 от 07.03.2025);
                                • парк состоит из 10 вертолетов типа Ми-8/17, выполняющих задачи по всему миру;
                                  • достойно представляет Украину на международном рынке в выполнении гуманитарных миссий ООН;
                                    • осуществляет перевозки для Всемирной продовольственной программы и других гуманитарных организаций;
                                      • успешно выполняет международные миссии по пожаротушению.

                                        "H3Operations и МС Авиагрейд" является важной частью украинского оборонно-промышленного комплекса.

                                        Лилия Подоляк

                                        Лилия Подоляк

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