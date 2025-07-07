Бюджет-2025: профільний комітет ВР схвалив збільшення фінансування на оборону
Київ • УНН
Бюджетний комітет погодив розгляд законопроєкта 13439 про збільшення бюджету сектору національної безпеки та оборони. Загальний фонд передбачає значне зростання для Міноборони, ГУР та МВС, тоді як спецфонд збільшується на 10,8 млрд грн.
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив розгляд змін до Державного бюджету на 2025 роік (№13439) про збільшення фінансування на безпеку та оборону, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у понеділок у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Бюджетний комітет погодив розгляд законопроєкта 13439 - про збільшення бюджету сектору національної безпеки та оборони", - написав Гончаренко.
"Важливо! Комітет рекомендував ухвалення закону тільки за основу. Це означає, що в цілому він буде розглядатись в серпні", - додав нардеп.
Що передбачається
За загальним фондом державного бюджету, за даними нардепа, передбачається:
- Міноборони - на 21,6%, у тому числі на забезпечення діяльності ЗСУ - на 11,3%, на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової техніки - на 53%, забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту - на 4,2%;
- ГУР Міноборони - на 18,3%;
- МВС - збільшення на 20%, у тому числі на підготовку кадрів ДПСУ - на 48%, підготовка кадрів Нацгвардії - на 15,8%, забезпечення діяльності Нацполіції - на 13,5%;
- СБУ - на 3,8%;
- УДО - на 13,2%;
- Адміністрації Держспецзв’язку - на 0,9%.
Збільшення за спеціальним фондом держбюджету на нацбезпеку та оборону, за даними нардепа, передбачається на 10,8 млрд грн або 4,5%:
- МВС - на 155 млн грн;
- Міноборони - на 10 175,4 млн грн;
- ГУР Міноборони - на 20,2 млн грн;
- СБУ - на 1,6 млн грн;
- СЗР - на 5,6 млн грн;
- Мінстратегпрому - на 4 501,6 млн грн.
"Зменшення видатків для Адміністрації Держспецзв’язку - на 4 089,5 млн грн", - написав Гончаренко.
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