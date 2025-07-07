Бюджет-2025: профільний комітет ВР схвалив збільшення фінансування на оборону

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив розгляд змін до Державного бюджету на 2025 роік (№13439) про збільшення фінансування на безпеку та оборону, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у понеділок у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Бюджетний комітет погодив розгляд законопроєкта 13439 - про збільшення бюджету сектору національної безпеки та оборони", - написав Гончаренко.

"Важливо! Комітет рекомендував ухвалення закону тільки за основу. Це означає, що в цілому він буде розглядатись в серпні", - додав нардеп.

Що передбачається

За загальним фондом державного бюджету, за даними нардепа, передбачається:

Міноборони - на 21,6%, у тому числі на забезпечення діяльності ЗСУ - на 11,3%, на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової техніки - на 53%, забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту - на 4,2%;

ГУР Міноборони - на 18,3%;

МВС - збільшення на 20%, у тому числі на підготовку кадрів ДПСУ - на 48%, підготовка кадрів Нацгвардії - на 15,8%, забезпечення діяльності Нацполіції - на 13,5%;

СБУ - на 3,8%;

УДО - на 13,2%;

Адміністрації Держспецзв’язку - на 0,9%.

Збільшення за спеціальним фондом держбюджету на нацбезпеку та оборону, за даними нардепа, передбачається на 10,8 млрд грн або 4,5%:

МВС - на 155 млн грн;

Міноборони - на 10 175,4 млн грн;

ГУР Міноборони - на 20,2 млн грн;

СБУ - на 1,6 млн грн;

СЗР - на 5,6 млн грн;

Мінстратегпрому - на 4 501,6 млн грн.

"Зменшення видатків для Адміністрації Держспецзв’язку - на 4 089,5 млн грн", - написав Гончаренко.

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