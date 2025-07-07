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Бюджет-2025: профильный комитет ВР одобрил увеличение финансирования на оборону

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Бюджетный комитет согласовал рассмотрение законопроекта 13439 об увеличении бюджета сектора национальной безопасности и обороны. Общий фонд предусматривает значительный рост для Минобороны, ГУР и МВД, тогда как спецфонд увеличивается на 10,8 млрд грн.

Бюджет-2025: профильный комитет ВР одобрил увеличение финансирования на оборону

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал рассмотрение изменений в Государственный бюджет на 2025 год (№13439) об увеличении финансирования на безопасность и оборону, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в понедельник в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Бюджетный комитет согласовал рассмотрение законопроекта 13439 - об увеличении бюджета сектора национальной безопасности и обороны", - написал Гончаренко.

"Важно! Комитет рекомендовал принятие закона только за основу. Это означает, что в целом он будет рассматриваться в августе", - добавил нардеп.

Что предполагается

По общему фонду государственного бюджета, по данным нардепа, предполагается:

  • Минобороны - на 21,6%, в том числе на обеспечение деятельности ВСУ - на 11,3%, на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники - на 53%, обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта - на 4,2%;
    • ГУР Минобороны - на 18,3%;
      • МВД - увеличение на 20%, в том числе на подготовку кадров ГПСУ - на 48%, подготовка кадров Нацгвардии - на 15,8%, обеспечение деятельности Нацполиции - на 13,5%;
        • СБУ - на 3,8%;
          • УГО - на 13,2%;
            • Администрации Госспецсвязи - на 0,9%.

              Увеличение по специальному фонду госбюджета на нацбезопасность и оборону, по данным нардепа, предполагается на 10,8 млрд грн или 4,5%:

              • МВД - на 155 млн грн;
                • Минобороны - на 10 175,4 млн грн;
                  • ГУР Минобороны - на 20,2 млн грн;
                    • СБУ - на 1,6 млн грн;
                      • СВР - на 5,6 млн грн;
                        • Минстратегпрому - на 4 501,6 млн грн.

                          "Уменьшение расходов для Администрации Госспецсвязи - на 4 089,5 млн грн", - написал Гончаренко.

                          Сотни миллиардов гривен на оборону: правительство внесло в ВР изменения в Бюджет-202530.06.25, 15:00 • 1055 просмотров

                          Юлия Шрамко

                          Юлия Шрамко

                          Экономикаполитика
                          Национальная полиция Украины
                          Алексей Гончаренко
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                          Gas TTF
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