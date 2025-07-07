Бюджет-2025: профильный комитет ВР одобрил увеличение финансирования на оборону
Киев • УНН
Бюджетный комитет согласовал рассмотрение законопроекта 13439 об увеличении бюджета сектора национальной безопасности и обороны. Общий фонд предусматривает значительный рост для Минобороны, ГУР и МВД, тогда как спецфонд увеличивается на 10,8 млрд грн.
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал рассмотрение изменений в Государственный бюджет на 2025 год (№13439) об увеличении финансирования на безопасность и оборону, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в понедельник в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Бюджетный комитет согласовал рассмотрение законопроекта 13439 - об увеличении бюджета сектора национальной безопасности и обороны", - написал Гончаренко.
"Важно! Комитет рекомендовал принятие закона только за основу. Это означает, что в целом он будет рассматриваться в августе", - добавил нардеп.
Что предполагается
По общему фонду государственного бюджета, по данным нардепа, предполагается:
- Минобороны - на 21,6%, в том числе на обеспечение деятельности ВСУ - на 11,3%, на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники - на 53%, обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта - на 4,2%;
- ГУР Минобороны - на 18,3%;
- МВД - увеличение на 20%, в том числе на подготовку кадров ГПСУ - на 48%, подготовка кадров Нацгвардии - на 15,8%, обеспечение деятельности Нацполиции - на 13,5%;
- СБУ - на 3,8%;
- УГО - на 13,2%;
- Администрации Госспецсвязи - на 0,9%.
Увеличение по специальному фонду госбюджета на нацбезопасность и оборону, по данным нардепа, предполагается на 10,8 млрд грн или 4,5%:
- МВД - на 155 млн грн;
- Минобороны - на 10 175,4 млн грн;
- ГУР Минобороны - на 20,2 млн грн;
- СБУ - на 1,6 млн грн;
- СВР - на 5,6 млн грн;
- Минстратегпрому - на 4 501,6 млн грн.
"Уменьшение расходов для Администрации Госспецсвязи - на 4 089,5 млн грн", - написал Гончаренко.
Сотни миллиардов гривен на оборону: правительство внесло в ВР изменения в Бюджет-202530.06.25, 15:00 • 1055 просмотров