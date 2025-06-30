Сотни миллиардов гривен на оборону: правительство внесло в ВР изменения в Бюджет-2025 30 июня 2025

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13439 о внесении изменений в Госбюджет-2025, предлагая увеличить расходы на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн, дополнительные расходы предполагается покрыть в том числе за счёт увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов" (регистр. №13439) - написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Что предполагается

Согласно пояснительной записке к законопроекту на сайте парламента, предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 412 374,9 млн грн, в том числе: общий фонд – 401 605,0 млн грн, специальный фонд – 10 769,9 млн гривен.

Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401 605,0 млн грн (на оплату труда с начислениями – 115 046,4 млн грн, военную, специальную технику и оборудование – 215 851,3 млн грн, другие расходы – 70 707,3 млн грн), в том числе для:



Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 310 843,3 млн грн, из них оплата труда с начислениями – 48 397,2 млн грн, обеспечение военной (специальной) техникой и оборудованием – 193 948,2 млн грн;

системы МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия) – 84 088,0 млн грн, из них оплата труда с начислениями – 60 984,6 млн грн, обеспечение военной (специальной) техникой и оборудованием – 20 903,1 млн грн;

Службы безопасности – 1 564,5 млн грн, из них оплата труда с начислениями – 1 064,5 млн грн, обеспечение военной (специальной) техникой и оборудованием – 500,0 млн грн;

Главного управления разведки Минобороны – 4 539,7 млн грн, из них оплата труда с начислениями – 4 039,7 млн грн, обеспечение военной (специальной) техникой и оборудованием – 500,0 млн грн;

Администрации Госспецсвязи – 64,5 млн грн, из них оплата труда с начислениями – 55,4 млн грн;

Управления государственной охраны – 505,0 млн грн на оплату труда с начислениями.

Как сообщается, предложено скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 492,2 млн гривен.



"Законопроект является сбалансированным", - отмечается в пояснительной записке.

Реализация акта, как указано, "приведет к увеличению предельного объема дефицита государственного бюджета на 3,0% и предельного объема государственного долга на 184 884,9 млн гривен".

В то же время законопроектом, как отмечается, предусмотрена возможность превышения предельного объема государственного долга на объем привлеченных кредитов (займов) в соответствии с соглашениями с ЕС, иностранными государствами, иностранными финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями, возврат которых будет осуществляться за счёт источников иных, чем Госбюджет, в том числе за счёт доходов, полученных от замороженных активов российской федерации. Такая норма, как отмечается, "даёт возможность в полном объёме привлечь указанные кредиты (займы) в 2025 году, при этом не создавая дополнительной нагрузки на государственный бюджет".

Как планируется покрыть дополнительные расходы

Для покрытия указанных расходов, согласно пояснительной записке, в частности, предлагается:

увеличить доходы государственного бюджета на 147 492,2 млн грн, в том числе доходы общего фонда на 137 488,7 млн грн и специальный фонд на 10 003,5 млн гривен;

увеличить финансирование общего фонда госбюджета по долговым операциям на 250 000,0 млн грн за счёт увеличения объёма государственных внутренних заимствований на 184 884,9 млн грн с одновременным уменьшением объёма платежей по погашению внутреннего государственного долга на 65 115,1 млн гривен;

сократить расходы общего фонда государственного бюджета, по предложениям главных распорядителей средств государственного бюджета.

Реструктуризация долга

Также отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами".

Украина, как указано, в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике, подписанным с МВФ, взяла на себя обязательство достичь показателей долговой устойчивости, в частности, провести реструктуризацию с официальными и коммерческими кредиторами.

"В июле 2024 года задолженность по кредиту, привлеченному под государственную гарантию в соответствии с кредитным договором между АО "ГПЗКУ" и Эксимбанком Китая (кредитор) для финансирования проектов в сфере сельского хозяйства, классифицирована китайской стороной как официальный двусторонний долг", - указано в сообщении.

Как отмечается, во исполнение решения от 22.10.2024, правительством начаты переговоры с кредитором о реструктуризации долга. 20.12.2024 кредитор электронным письмом "выразил согласие на проведение переговоров о реструктуризации платежей по кредитному договору и проинформировал, что процесс реструктуризации может быть долговременным".

"Учитывая продолжающиеся переговоры с китайской стороной о возможности реструктуризации долга на условиях равенства с другими официальными кредиторами Украины, необходимости достижения целевых показателей, установленных программой МВФ, и с целью недопущения наступления фискальных рисков, есть необходимость внесения изменений в Закон Украины "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом" относительно предоставления возможности введения моратория на удовлетворение требований кредитора в случае наступления гарантийного случая по вышеупомянутому кредитному договору до завершения переговоров с кредитором и осуществления сделки по долговым обязательствам АО "ГПЗКУ" по кредиту, привлеченному под государственную гарантию", - говорится в пояснительной записке.

Временное приостановление осуществления платежей, как указано, планируется ввести по гарантийному обязательству государства относительно соответствующих долговых обязательств АО "ГПЗКУ" на срок до совершения такой сделки (сделок) и изменения условий соответствующего заимствования.

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