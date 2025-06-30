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Бюджет-2025: в ВР объяснили, куда конкретно пойдут дополнительные 412 млрд грн

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год предусматривает дополнительные 412 млрд грн, преимущественно на обеспечение ВСУ (почти 311 млрд грн). Финансирование планируют покрыть увеличением доходов и внутренними займами без повышения налогов.

Бюджет-2025: в ВР объяснили, куда конкретно пойдут дополнительные 412 млрд грн

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год предусматривает дополнительное выделение 412 млрд грн. Почти 311 млрд грн направляется на обеспечение ВСУ, также предусматривается финансирование на спецсвязь, пограничников, Минцифры. Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранна в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Расходы на сектор безопасности и обороны в 2025 году были предусмотрены на уровне 2024 года. В то же время довольно сложно прогнозировать расходы на сектор безопасности и обороны в условиях, когда идет полномасштабная война. Соответственно, те изменения, которые сегодня происходят на поле боя, изменения в стратегии поставок нашими партнерами вооружения, необходимости закупки вооружения, все эти факторы стимулировали то, что возникла дополнительная потребность для полноценного обеспечения ВСУ", - рассказала Забуранна.

Она отметила, что львиная часть этих средств пойдет непосредственно на Вооруженные силы.

"Фактически все эти средства, почти 100% идут именно на сектор безопасности и обороны. Почти 311 млрд грн непосредственно идет на обеспечение ВСУ, далее это спецсвязь, пограничники, Министерство цифровизации, но это все касается исключительно военной сферы", - сказала Забуранна.

Кроме того, она рассказала об источниках покрытия расходов.

"Если мы говорим об источниках покрытия, то в первую очередь согласно данному законопроекту предполагается, что это будет покрываться за счет увеличения собственной доходной части. Динамика с начала года свидетельствует о перевыполнении плана поступлений доходов. Параллельно большая часть будет покрыта за счет средств, которые будут привлечены на внутреннем рынке. То есть внутренние займы", - пояснила Забуранна.

Она подчеркнула, что по состоянию на сейчас не предусматривается никакого увеличения налогов.

"Мы сейчас видим запрос Министерства финансов и от ВСУ на сумму, которая определена в этом законопроекте - 412 млрд грн", - добавила Забуранна.

В Украине не планируют повышать налоги для наполнения госбюджета в этом году - нардеп 11.06.25, 14:54 • 2122 просмотра

Дополнение

5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины сейчас является недостаточным, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год.

Председатель бюджетного комитета ВР, нардеп Роксолана Пидласа ранее заявляла, что Кабмин готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн. Эти расходы, по ее словам, будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров, и никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет.

Кабинет министров Украины одобрил изменения в госбюджет на 2025 год на 412+ млрд грн для увеличения расходов на оборону и безопасность. 

Нацбанк убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала: есть понимание, как действовать, когда возникает потребность в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
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