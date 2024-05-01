Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Київ • УНН
Українські розробники зареєстрували на платформі Brave1 понад 1600 розробок у 12 вертикалях, з яких понад 200 використовують методи штучного інтелекту та машинного навчання.
Наразі на платформі Brave1 українські розробники зареєстрували понад 1600 розробок за 12 вертикалями, серед яких понад 200 – з застосуванням методів сфері штучного інтелекту та машинного навчання. Про це журналісту УНН в пресслужбі оборонного кластеру Brave1 у відповідь на запит.
Деталі
"Загалом, на платформі Brave1 українські розробники зареєстрували понад 1600 розробок за 12 вертикалями, серед яких понад 200 – з застосуванням методів сфері штучного інтелекту та машинного навчання (AI/ML). Це розробки різного рівня технологічної готовності – від концептів до майже готових рішень", - повідомили в кластері.
Зазначається, що найбільш пріоритетними напрямками у цій сфері є:
- розробки для аналізу даних, а саме фото і відео, зібраних дронами на полі бою;
- інтеграція штучного інтелекту в різноманітні системи озброєння, зокрема ударні дрони.
"Серед розробок, які подані до Brave1, платформа для збору, обробки, синтезу та передачі даних різного типу, яка дозволяє військовим отримувати необхідну інформацію за лічені секунди; відстежування потоків дезінформації з допомогою AI, дистанційний пошук мін і снарядів на замінованих територіях. Також учасники Brave1 працюють над пошуком рішення для автоматичного наведення БпЛА на ціль та технологією для самонавігації розвідувальних дронів. Серед перспективних напрямів застосування AI – використання його у наземних роботизованих комплексах", - додають у пресслужбі.
У кластері розповіли, що найактивніше зараз ШІ використовується в БпЛА, що надає декілька ключових переваг, серед яких:
- стійкість до ворожого РЕБу, адже дрон зі штучним інтелектом не має радіозв’язку з оператором, який може бути приглушений ворожими засобами радіоелектронної боротьби;
- можливість автоматично і з більшою точністю ідентифікувати цілі на полі бою, зокрема й ті, які непомітні для людського ока. Зокрема, ШІ навчився визначати класи кораблів і підводних човнів на радіолокаційних супутникових знімках;
- можливість об‘єднувати дрони в рої для виконання спільної місії, де дрони самостійно синхронізуватимуться та обмінюватимуться інформацією між собою.
У кластері наголосили, що планується посилювати роботу на напрямку ШІ.
"Кластер Brave1 визначив його одним із топ-пріоритетів на найближчий рік. Переконані, що AI є одним із гейм-ченджерів цієї війни", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо
Минулого року в Києві відбулася презентація інноваційного військового кластеру Brave1. Проект розроблено Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством економіки.
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів01.05.24, 11:36 • 115768 переглядiв