Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

В настоящее время на платформе Brave1 украинские разработчики зарегистрировали более 1600 разработок по 12 вертикалям, среди которых более 200 - с применением методов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом журналисту УНН в пресс-службе оборонного кластера Brave1 в ответ на запрос.

Детали

"В целом, на платформе Brave1 украинские разработчики зарегистрировали более 1600 разработок по 12 вертикалям, среди которых более 200 - с применением методов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML). Это разработки разного уровня технологической готовности - от концептов до почти готовых решений", - сообщили в кластере.

Отмечается, что наиболее приоритетными направлениями в этой сфере являются:

разработки для анализа данных, а именно фото и видео, собранных дронами на поле боя;

интеграция искусственного интеллекта в различные системы вооружения, в частности ударные дроны.

"Среди разработок, которые представлены в Brave1, платформа для сбора, обработки, синтеза и передачи данных различного типа, которая позволяет военным получать необходимую информацию за считанные секунды; отслеживание потоков дезинформации с помощью AI, дистанционный поиск мин и снарядов на заминированных территориях. Также участники Brave1 работают над поиском решения для автоматического наведения БпЛА на цель и технологией для самонавигации разведывательных дронов. Среди перспективных направлений применения AI - использование его в наземных роботизированных комплексах", - добавляют в пресс-службе.

В кластере рассказали, что наиболее активно сейчас ИИ используется в БпЛА, что дает несколько ключевых преимуществ, среди которых:

устойчивость к вражескому РЭБу, ведь дрон с искусственным интеллектом не имеет радиосвязи с оператором, которая может быть подавлена вражескими средствами радиоэлектронной борьбы;

возможность автоматически и с большей точностью идентифицировать цели на поле боя, в том числе и те, которые незаметны для человеческого глаза. В частности, ИИ научился определять классы кораблей и подводных лодок на радиолокационных спутниковых снимках;

возможность объединять дроны в рои для выполнения общей миссии, где дроны самостоятельно будут синхронизироваться и обмениваться информацией между собой.

В кластере отметили, что планируется усиливать работу на направлении ИИ.

"Кластер Brave1 определил его одним из топ-приоритетов на ближайший год. Убеждены, что AI является одним из гейм-ченджеров этой войны", - добавили в пресс-службе.

Напомним

В прошлом году в Киеве состоялась презентация инновационного военного кластера Brave1. Проект разработан Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Советом национальной безопасности и обороны, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерством экономики.

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов