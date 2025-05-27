Україна посилить оборону за рахунок надприбутків рф: Велика Британія погодила використання заморожених коштів
Київ • УНН
Україна отримає кошти протягом 1,5 років на закупівлю зброї, ремонт техніки та реалізацію оборонних проєктів. Фінансування здійснюється в рамках ініціативи ERA.
Представники урядів України та Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів - Україна отримає 3 млрд доларів протягом найближчих 1,5 років.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Деталі
Велика Британія спрямує заморожені кошти рф у рамках ініціативи ERA на озброєння та ремонт техніки для України. Підписано проєктну домовленість щодо використання надприбутків російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). У домовленості взяли участь Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії.
Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 млрд доларів.
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На що спрямують кошти?
Фінансування має піти відповідно до наступних напрямків:
- закупівля оборонної продукції іноземного виробництва;
- ремонт та обслуговування військової техніки;
- реалізація спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;
- закупівля інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.
Довідка
Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України.
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В основі дії програми - використання прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми на рівні 50 мільярдів доларів, при цьому частина цієї суми має бути використана на забезпечення оборонних потреб.
Нагадаємо
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС в рамках програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.