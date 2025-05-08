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Україна отримала ще €1 млрд євро від ЄС з доходів від заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 5532 перегляди

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС в рамках програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кошти підуть на покриття критичних бюджетних видатків.

Україна отримала ще €1 млрд євро від ЄС з доходів від заморожених активів рф

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС в межах програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кошти підуть на покриття критичних бюджетних видатків. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах у четвер, пише УНН.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави

- написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що цей транш - "частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".

І висловив вдячність ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм.

"Очікуємо на наступний крок - повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії", - наголосив Шмигаль.

Доповнення

У квітні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,86 млрд дол. - від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Окрім того Україна отримала 992 млн дол. відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA.

Міжнародні резерви України зросли на 10%: допомогли кошти від партнерів і менший продаж валюти07.05.25, 15:23 • 5376 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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