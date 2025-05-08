Україна отримала ще €1 млрд євро від ЄС з доходів від заморожених активів рф
Київ • УНН
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС в рамках програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кошти підуть на покриття критичних бюджетних видатків.
Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС в межах програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кошти підуть на покриття критичних бюджетних видатків. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах у четвер, пише УНН.
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави
Прем'єр зазначив, що цей транш - "частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".
І висловив вдячність ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм.
"Очікуємо на наступний крок - повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії", - наголосив Шмигаль.
Доповнення
У квітні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,86 млрд дол. - від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Окрім того Україна отримала 992 млн дол. відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA.
Міжнародні резерви України зросли на 10%: допомогли кошти від партнерів і менший продаж валюти07.05.25, 15:23 • 5376 переглядiв