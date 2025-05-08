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Украина получила еще €1 млрд евро от ЕС с доходов от замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA, финансируемой за счет доходов от обездвиженных российских активов. Средства пойдут на покрытие критических бюджетных расходов.

Украина получила еще €1 млрд евро от ЕС с доходов от замороженных активов рф

Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA, финансируемой за счет доходов от обездвиженных российских активов. Средства пойдут на покрытие критических бюджетных расходов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях в четверг, пишет УНН.

Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA. Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка россии. Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства

- написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что этот транш - "часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю".

И выразил благодарность ЕС и партнерам из G7 за действенный механизм.

"Ожидаем следующий шаг - полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства россии", - подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

В апреле на валютные счета правительства в НБУ поступило 4,86 млрд долл. - от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кроме того Украина получила 992 млн долл. в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA.

Международные резервы Украины выросли на 10%: помогли средства от партнеров и меньшая продажа валюты07.05.25, 15:23 • 5358 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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