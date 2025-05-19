Фінляндія передасть Україні боєприпаси за кошти із заморожених активів рф

Фінляндія підписала угоду з Європейською комісією про постачання важких боєприпасів Україні, за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів росії. Боєприпаси закуповуються у фінської промисловості.

Передає УНН із посиланням на Finnish Government (Valtioneuvosto).

Деталі

Фінляндія підписала угоду з Європейською комісією про постачання важких боєприпасів Україні. Боєприпаси будуть придбані у фінської промисловості, а закупівля буде профінансована за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів росії через Європейський фонд миру (EPF). Вартість контракту становить 90 мільйонів євро.

Коментар

Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування для Фінляндії на підтримку України. Гроші беруться із заморожених активів росії, продукція закуповується у фінських компаній, що підтримують роботу в країні, і використовується для допомоги Україні у самозахисті. Я дуже задоволений кінцевим результатом - заявив у своїй заяві міністр оборони Антті Хаккянен.

Нагадаємо

Данія виділяє Україні 26-й пакет військової допомоги на суму 4,2 млрд данських крон на 2025-2028 роки.

Згідно з останніми супутниковими знімками, російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону.