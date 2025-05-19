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росія посилює військову присутність на кордоні з Фінляндією - NYT

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Росія зміцнює бази та будує інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. Фінські військові прогнозують збільшення російських військ після війни в Україні.

росія посилює військову присутність на кордоні з Фінляндією - NYT

Згідно з останніми супутниковими знімками, російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону. Це може вказувати на їхню стратегію, яка буде втілюватися після війни проти України, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Знімки, підтверджені представниками НАТО, показують ряди нових наметів та складів, де можна зберігати військову техніку. Також зафіксовано ремонт укриттів для винищувачів та постійну будівельну діяльність на вертолітній базі, яка здебільшого не використовувалася та заросла.

Ці кроки здаються ранніми етапами більшого, довгострокового розширення, і представники НАТО кажуть, що це зовсім не схоже на нарощування військ вздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням росії у 2022 році.

Наразі держава-агресор, зайнята війною в Україні, має дуже мало військ уздовж кордону, а фіни наполягають, що нічого з цього не є великою загрозою.

Принаймні, поки що.Але Фінляндія є одним із найновіших членів НАТО. Вона приєднався до Альянсу два роки тому, і ці кроки, безсумнівно, відображають власне сприйняття москвою загрози. Цей кордон, довжиною 1335 кілометрів зараз є найдовшою лінією контакту НАТО з росією.

Військові аналітики прогнозують, що це може стати гарячою точкою, особливо враховуючи, що значна її частина знаходиться у Полярному колі, щодо якого тривають суперечки щодо приналежності.

Американські та фінські війська нещодавно провели в цьому регіоні складні арктичні військові навчання, під час яких сотні військовослужбовців бігали по лісах, а фіни мчали між деревами на лижах. Ймовірним ворогом під час цих навчань розглядалася росія.

Фінські представники оборонного відомства прогнозують, що якщо закінчиться фаза високої інтенсивності війни в Україні — одна з цілей складних мирних зусиль, що розгортаються в Туреччині — росія передислокує тисячі військ на фінський кордон.

Фіни вважають, що у них є приблизно п'ять років, перш ніж росія зможе наростити свої сили до загрозливого рівня. Але вони впевнені, що це станеться, і що кількість російських військ, які їм протистоять, потроїться.

Ми говоритимемо про набагато більшу кількість військ

- сказав директор фінської оборонної розвідки бригадний генерал Пекка Турунен.

З точки зору москви, росіянам потрібно посилити свою оборону, щоб захиститися від розширення НАТО, що завжди було болючою темою.

Країни Балтії були першими членами колишнього радянського союзу, які приєдналися до НАТО, наблизивши великі ділянки кордону Росії до кордонів НАТО. Перспектива того, що Україна, ще більша колишня радянська республіка, наслідуватиме цей приклад, була настільки загрозливою для москви, що стала однією з причин найруйнівнішої сухопутної війни за останні покоління.

Російські збройні сили зазнали значного розширення. Після війни сухопутні сили, ймовірно, стануть більшими, ніж до 2022 року. Дивлячись на заплановану реструктуризацію військових округів, здається очевидним, що вони надаватимуть пріоритет районам, що стоять перед НАТО

- сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні Майкл Кофман.

Доповнення

кремль продовжує намагатися перебільшувати власну військову міць напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

В Естонії проходять найбільші військові навчання Hedgehog 25 за участі 16 000 військових з 10 країн НАТО. Таллінн будує 600 бункерів та військову базу на кордоні з росією.

Павло Зінченко

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