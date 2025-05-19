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россия усиливает военное присутствие на границе с Финляндией - NYT

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Россия укрепляет базы и строит инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Финские военные прогнозируют увеличение российских войск после войны в Украине.

россия усиливает военное присутствие на границе с Финляндией - NYT

Согласно последним спутниковым снимкам, российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи финской границы. Это может указывать на их стратегию, которая будет воплощаться после войны против Украины, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Снимки, подтвержденные представителями НАТО, показывают ряды новых палаток и складов, где можно хранить военную технику. Также зафиксирован ремонт укрытий для истребителей и постоянная строительная деятельность на вертолетной базе, которая по большей части не использовалась и заросла.

Эти шаги кажутся ранними этапами большего, долгосрочного расширения, и представители НАТО говорят, что это совсем не похоже на наращивание войск вдоль границы с Украиной перед полномасштабным вторжением россии в 2022 году.

В настоящее время государство-агрессор, занятое войной в Украине, имеет очень мало войск вдоль границы, а финны настаивают, что ничего из этого не является большой угрозой.

По крайней мере, пока что. Но Финляндия является одним из новейших членов НАТО. Она присоединилась к Альянсу два года назад, и эти шаги, несомненно, отражают собственное восприятие москвой угрозы. Эта граница, длиной 1335 километров, сейчас является самой длинной линией контакта НАТО с россией.

Военные аналитики прогнозируют, что это может стать горячей точкой, особенно учитывая, что значительная ее часть находится в Полярном круге, относительно которого продолжаются споры о принадлежности.

Американские и финские войска недавно провели в этом регионе сложные арктические военные учения, во время которых сотни военнослужащих бегали по лесам, а финны мчались между деревьями на лыжах. Вероятным врагом во время этих учений рассматривалась россия.

Финские представители оборонного ведомства прогнозируют, что если закончится фаза высокой интенсивности войны в Украине — одна из целей сложных мирных усилий, разворачивающихся в Турции, — россия передислоцирует тысячи войск на финскую границу.

Финны считают, что у них есть примерно пять лет, прежде чем россия сможет нарастить свои силы до угрожающего уровня. Но они уверены, что это произойдет, и что количество российских войск, которые им противостоят, утроится.

Мы будем говорить о гораздо большем количестве войск

- сказал директор финской оборонной разведки бригадный генерал Пекка Турунен.

С точки зрения москвы, россиянам нужно усилить свою оборону, чтобы защититься от расширения НАТО, что всегда было болезненной темой.

Страны Балтии были первыми членами бывшего советского союза, которые присоединились к НАТО, приблизив большие участки границы России к границам НАТО. Перспектива того, что Украина, еще большая бывшая советская республика, последует этому примеру, была настолько угрожающей для москвы, что стала одной из причин самой разрушительной сухопутной войны за последние поколения.

Российские вооруженные силы претерпели значительное расширение. После войны сухопутные силы, вероятно, станут больше, чем до 2022 года. Глядя на запланированную реструктуризацию военных округов, кажется очевидным, что они будут отдавать приоритет районам, стоящим перед НАТО

- сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.

Дополнение

кремль продолжает пытаться преувеличивать собственную военную мощь в преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

В Эстонии проходят крупнейшие военные учения Hedgehog 25 с участием 16 000 военных из 10 стран НАТО. Таллин строит 600 бункеров и военную базу на границе с россией.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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