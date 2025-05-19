ISW: кремль перебільшує військову міць рф напередодні розмови путіна з Трампом

кремль продовжує намагатися перебільшувати власну військову міць напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що у неділю кремлівський журналіст павло зарубін опублікував уривки нібито "нового" інтерв’ю з путіним, у якому той стверджує, що у росії достатньо живої сили та техніки, щоб довести війну в Україні до "логічного" завершення з "потрібними" для себе результатами.

російські державні ЗМІ 18 травня повідомили, що уривки ... є невиданими кадрами з документального фільму "росія. кремль. путін. 25 років", опублікованого кремлем 4 травня - зазначають в ISW.

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Там припускають, що рішення кремля відкласти публікацію цих роликів до 18 травня свідчить про те, що кремль намагається представити Заходу та внутрішній російській аудиторії сильну військову перевагу росії перед телефонною розмовою путіна з Трампом.

"путін намагається відвернути увагу від військових та економічних викликів Росії. ... російські війська несуть значні втрати на полі бою темпами, які, ймовірно, є неприйнятними в середньостроковій та довгостроковій перспективі, що поставить путіна перед важким рішенням у 2026 або 2027 роках", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо

У понеділок, 19 червня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з російським диктатором вололдимиром путіним. Трамп повідомив, що після бесіди планує поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським та "різними" союзниками по НАТО.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що в ході переговорів у Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню.

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