Запланована розмова Трампа та путіна буде успішною: спецпредставник Віткофф озвучив власні прогнози

Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з президентом рф володимиром путіним у понеділок. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори". Про це повідомляє УНН із посиланням на ABCnews.

Я вважаю, що президент проведе успішну розмову з володимиром путіним. Вони знають один одного. Президент сповнений рішучості щось тут зробити... якщо він не може цього зробити, то ніхто не зможе – заявив він сьогодні в програмі «This Week».

16 травня делегації України та росії зустрілися в Туреччині для перших прямих переговорів, пов'язаних з припиненням вогню та досягненням миру. Проте на них росіяни висували нереалістичні вимоги. Тижнем раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс схоже відгукнувся про російські вимоги, зазначивши, що "вони просять забагато". На запитання, чи поділяє він оцінку Венса, Віткофф відповів співведучому Джонатану Карлу, що, за його оцінкою, це дуже складний конфлікт, якого не повинно було статися".

Я думаю, що на таких переговорах люди займають певні позиції. Мистецтво тут полягає в тому, щоб звузити... цей, знаєте, широкий проміжок між сторонами. І я думаю, що певною мірою ми це зробили. Певною мірою кожна сторона... знаєте, визначає свої позиції. І я думаю, що понеділок значною мірою допоможе визначити, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори - додав Віткофф.

Нагадаємо

17 травня Трамп оголосив, що поговорить з путіним телефоном у понеділок о 10:00. Президент США сказав, що планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським та "різними" союзниками по НАТО після розмови з путіним.