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Запланированный разговор Трампа и путина будет успешным: спецпредставитель Виткофф озвучил собственные прогнозы

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Стив Виткофф заявил, что разговор Трампа с путиным определит, где находятся стороны переговоров. Трамп планирует поговорить с Зеленским и союзниками по НАТО после разговора с путиным.

Запланированный разговор Трампа и путина будет успешным: спецпредставитель Виткофф озвучил собственные прогнозы

Главный переговорщик президента США Дональда Трампа, работающий над вопросом российско-украинской войны, Стив Виткофф прогнозирует "успешный" телефонный разговор Трампа с президентом рф владимиром путиным в понедельник. По его мнению, этот разговор "значительно поможет определить, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABCnews.

Я считаю, что президент проведет успешный разговор с владимиром путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то здесь сделать... если он не может этого сделать, то никто не сможет 

– заявил он сегодня в программе «This Week».

16 мая делегации Украины и россии встретились в Турции для первых прямых переговоров, связанных с прекращением огня и достижением мира. Однако на них россияне выдвигали нереалистичные требования. Неделей ранее вице-президент США Джей Ди Венс похоже отозвался о российских требованиях, отметив, что "они просят слишком много". На вопрос, разделяет ли он оценку Венса, Виткофф ответил соведущему Джонатану Карлу, что, по его оценке, это очень сложный конфликт, которого не должно было произойти".

Я думаю, что на таких переговорах люди занимают определенные позиции. Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить... этот, знаете, широкий промежуток между сторонами. И я думаю, что в определенной степени мы это сделали. В определенной степени каждая сторона... знаете, определяет свои позиции. И я думаю, что понедельник в значительной степени поможет определить, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры 

- добавил Виткофф.

Напомним

17 мая Трамп объявил, что поговорит с путиным по телефону в понедельник в 10:00. Президент США сказал, что планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и "разными" союзниками по НАТО после разговора с путиным. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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