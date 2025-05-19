ISW: кремль преувеличивает военную мощь рф в преддверии разговора путина с Трампом

кремль продолжает пытаться преувеличивать собственную военную мощь в преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что в воскресенье кремлевский журналист павел зарубин опубликовал отрывки якобы "нового" интервью с путиным, в котором тот утверждает, что у россии достаточно живой силы и техники, чтобы довести войну в Украине до "логического" завершения с "нужными" для себя результатами.

российские государственные СМИ 18 мая сообщили, что отрывки ... являются неизданными кадрами из документального фильма "россия. кремль. путин. 25 лет", опубликованного кремлем 4 мая - отмечают в ISW.

Запланированный разговор Трампа и путина будет успешным: спецпредставитель Виткофф озвучил собственные прогнозы

Там предполагают, что решение кремля отложить публикацию этих роликов до 18 мая свидетельствует о том, что кремль пытается представить Западу и внутренней российской аудитории сильное военное преимущество россии перед телефонным разговором путина с Трампом.

"путин пытается отвлечь внимание от военных и экономических вызовов России. ... российские войска несут значительные потери на поле боя темпами, которые, вероятно, неприемлемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что поставит путина перед трудным решением в 2026 или 2027 годах", - прогнозируют аналитики.

Напомним

В понедельник, 19 июня, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским диктатором вололдимиром путиным. Трамп сообщил, что после беседы планирует поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским и "разными" союзниками по НАТО.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня.

Зеленский встретился с Венсом и Рубио из-за опасений по поводу разговора Трампа с путиным - WP