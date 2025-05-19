Зеленский встретился с Венсом и Рубио из-за опасений по поводу разговора Трампа с путиным - WP

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио из-за опасений по поводу запланированного на понедельник телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора вололдимира путина. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что встреча Зеленского с Венсом и Рубио состоялась на фоне "обострения беспокойства украинцев" относительно разговора Трампа с путиным.

Трамп четко дал понять, что будет обсуждать с путиным условия прекращения войны в Украине, но позиции Киева и москвы относительно того, что было бы справедливым соглашением, далеки друг от друга - говорится в статье.

СМИ указывает, что Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что Трамп и путин "не поставят Украину перед свершившимся фактом, который она не сможет принять".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня.

Ранее стало известно, что в понедельник, 19 июня, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским диктатором вололдимиром путиным. Трамп сообщил, что после беседы планирует поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским и "различными" союзниками по НАТО.

Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере