Зеленський зустрівся з Венсом та Рубіо через побоювання щодо розмови Трампа з путіним - WP

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Римі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекратарем Марко Рубіо через побоювання щодо запланованої на понеділок телефонної розмови глави Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора вололдимира путіна. Проце це пише The Washington Post із посиланням на неназваного американського дипломата, інформує УНН.

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Видання зазначає, що зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо відбулася на тлі "загострення занепокоєння українців" щодо розмови Трампа з путіним.

Трамп чітко дав зрозуміти, що обговорюватиме з путіним умови припинення війни в Україні, але позиції Києва та москви щодо того, що було б справедливою угодою, є далекими одна від одної - йдеться у статті.

ЗМІ вказує, що Зеленський і його головні помічники хочуть переконатися, що Трамп і путін "не поставлять Україну перед доконаним фактом, який вона не зможе прийняти".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що в ході переговорів у Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню.

Раніше стало відомо, що у понеділок, 19 червня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з російським диктатором вололдимиром путіним. Трамп повідомив, що після бесіди планує поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським та "різними" союзниками по НАТО.

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в оборонно-промисловій сфері