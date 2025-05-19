Финляндия передаст Украине боеприпасы за счет средств из замороженных активов рф
Киев • УНН
Финляндия подписала соглашение с ЕК о поставках тяжелых боеприпасов Украине. Закупка на 90 миллионов евро будет профинансирована средствами из замороженных активов россии.
Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов Украине, за счет средств, полученных от замороженных активов россии. Боеприпасы закупаются у финской промышленности.
Передает УНН со ссылкой на Finnish Government (Valtioneuvosto).
Детали
Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов Украине. Боеприпасы будут приобретены у финской промышленности, а закупка будет профинансирована за счет средств, полученных от замороженных активов россии через Европейский фонд мира (EPF). Стоимость контракта составляет 90 миллионов евро.
Комментарий
Нам удалось договориться о дополнительном финансировании для Финляндии в поддержку Украины. Деньги берутся из замороженных активов россии, продукция закупается у финских компаний, поддерживающих работу в стране, и используется для помощи Украине в самозащите. Я очень доволен конечным результатом
Напомним
Дания выделяет Украине 26-й пакет военной помощи на сумму 4,2 млрд датских крон на 2025-2028 годы.
Согласно последним спутниковым снимкам, российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи финской границы.