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Финляндия передаст Украине боеприпасы за счет средств из замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Финляндия подписала соглашение с ЕК о поставках тяжелых боеприпасов Украине. Закупка на 90 миллионов евро будет профинансирована средствами из замороженных активов россии.

Финляндия передаст Украине боеприпасы за счет средств из замороженных активов рф

Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов Украине, за счет средств, полученных от замороженных активов россии. Боеприпасы закупаются у финской промышленности. 

Передает УНН со ссылкой на Finnish Government (Valtioneuvosto).

Детали

Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов Украине. Боеприпасы будут приобретены у финской промышленности, а закупка будет профинансирована за счет средств, полученных от замороженных активов россии через Европейский фонд мира (EPF). Стоимость контракта составляет 90 миллионов евро.

Комментарий

Нам удалось договориться о дополнительном финансировании для Финляндии в поддержку Украины. Деньги берутся из замороженных активов россии, продукция закупается у финских компаний, поддерживающих работу в стране, и используется для помощи Украине в самозащите. Я очень доволен конечным результатом

- заявил в своем заявлении министр обороны Антти Хаккянен.

Напомним

Дания выделяет Украине 26-й пакет военной помощи на сумму 4,2 млрд датских крон на 2025-2028 годы.

Согласно последним спутниковым снимкам, российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи финской границы

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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