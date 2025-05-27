Украина усилит оборону за счет сверхприбылей рф: Великобритания согласовала использование замороженных средств
Киев • УНН
Украина получит средства в течение 1,5 лет на закупку оружия, ремонт техники и реализацию оборонных проектов. Финансирование осуществляется в рамках инициативы ERA.
Представители правительств Украины и Великобритании подписали проектное соглашение об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов - Украина получит 3 млрд долларов в течение ближайших 1,5 лет.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
Великобритания направит замороженные средства рф в рамках инициативы ERA на вооружение и ремонт техники для Украины. Подписано проектное соглашение об использовании сверхприбылей российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). В соглашении приняли участие Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны Великобритании.
Согласно договоренности, в течение 2025–2026 годов Украина получит 3 млрд долларов.
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На что направят средства?
Финансирование должно пойти в соответствии со следующими направлениями:
- закупка оборонной продукции иностранного производства;
- ремонт и обслуживание военной техники;
- реализация совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;
- закупка других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.
Справка
Инициатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины.
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В основе действия программы - использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, которые страны G7 предоставляют Украине. Общая сумма программы на уровне 50 миллиардов долларов, при этом часть этой суммы должна быть использована на обеспечение оборонных потребностей.
Напомним
Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA, финансируемой за счет доходов от обездвиженных российских активов.