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Зеленський провів зустріч з науковцями, під час якої відзначив їх заслуги та вручив державні нагороди

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Президент наголосив на важливості наукових розробок, які ефективно використовуються на фронті та в медицині. Він закликав до тіснішої співпраці між науковцями та ОПК.

Зеленський провів зустріч з науковцями, під час якої відзначив їх заслуги та вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з науковцями, під час якої наголосив на важливості їх роботи в умовах війни. Глава держави також відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Президента України.

Деталі

Президент звернув увагу присутніх, що в часи війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно застосовуються українськими захисниками на фронті, а також медиками. Зеленський також подякував ученим за їхню роботу.

Залучаємо молодих спеціалістів і дуже поважних спеціалістів, досвідчених спеціалістів. Я бачу, що є різні напрями, різна зброя, різний захист. Це проявляється і в технологіях, і в системах радіоелектронної боротьби, і в морських дронах тощо

- сказав Зеленський.

Під час зустрічі глава держави разом з науковцями обговорили, як зробити процес упровадження наукових розробок в оборонно-промисловому комплексі більш ефективним і швидким. Зеленський дав вказівку Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями. Він висловив переконання, що це дасть змогу безпосередньо обговорювати, а також масштабувати найбільш актуальні технології та розробки.

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Зеленський також додав, що вкрай важливо посилювати підтримку науковців. Зокрема, виплачувати матеріальну винагороду за авторські винаходи та новітні розробки.

Це абсолютно талановиті люди, яким можна й потрібно давати максимальну кількість чинників, що мотивують. Щоб люди залишалися в Україні не тільки через любов, патріотизм. Безумовно, це дуже важливо. Але має бути не лише це

- наголосив Президент.

Окрім того, президент ознайомився з презентацією оборонних досліджень і розробок українських науковців.

Доповнення

Володимир Зеленський відзначив внесок працівників ОПК у виробництво зброї. Він наголосив, що понад 40% зброї на фронті – українського виробництва, і Україна буде нарощувати цей показник.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Володимир Зеленський
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