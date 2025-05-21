Зеленський провів зустріч з науковцями, під час якої відзначив їх заслуги та вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з науковцями, під час якої наголосив на важливості їх роботи в умовах війни. Глава держави також відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Президента України.

Деталі

Президент звернув увагу присутніх, що в часи війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно застосовуються українськими захисниками на фронті, а також медиками. Зеленський також подякував ученим за їхню роботу.

Залучаємо молодих спеціалістів і дуже поважних спеціалістів, досвідчених спеціалістів. Я бачу, що є різні напрями, різна зброя, різний захист. Це проявляється і в технологіях, і в системах радіоелектронної боротьби, і в морських дронах тощо - сказав Зеленський.

Під час зустрічі глава держави разом з науковцями обговорили, як зробити процес упровадження наукових розробок в оборонно-промисловому комплексі більш ефективним і швидким. Зеленський дав вказівку Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями. Він висловив переконання, що це дасть змогу безпосередньо обговорювати, а також масштабувати найбільш актуальні технології та розробки.

Зеленський підписав укази про відзначення воїнів ЗСУ державними нагородами

Зеленський також додав, що вкрай важливо посилювати підтримку науковців. Зокрема, виплачувати матеріальну винагороду за авторські винаходи та новітні розробки.

Це абсолютно талановиті люди, яким можна й потрібно давати максимальну кількість чинників, що мотивують. Щоб люди залишалися в Україні не тільки через любов, патріотизм. Безумовно, це дуже важливо. Але має бути не лише це - наголосив Президент.



Окрім того, президент ознайомився з презентацією оборонних досліджень і розробок українських науковців.

Доповнення

Володимир Зеленський відзначив внесок працівників ОПК у виробництво зброї. Він наголосив, що понад 40% зброї на фронті – українського виробництва, і Україна буде нарощувати цей показник.