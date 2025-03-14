Зеленський підписав укази про відзначення воїнів ЗСУ державними нагородами
Київ • УНН
Президент підписав укази про відзначення військовослужбовців з різних бригад ЗСУ державними нагородами. П'ять військових отримали звання Героїв України.
Президент Володимир Зеленський підписав укази про відзначення військовослужбовців з різних бригад Збройних сил України державними нагородами. Загалом нагороди отримав 301 воїн, зокрема п’ятеро стали Героями України, повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави держави у Telegram.
Щойно підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. Триста один військовослужбовець із різних бригад Збройних Сил України. П’ять Героїв України. І майже щодня такі укази. Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави й незалежності
Президент нагадав, що вже понад три роки триває повномасштабна війна росії проти України і вже понад 11 років намагань кремля знищити українську державність.
Україна зберігає свою свободу, і ми робимо все, щоб гарантувати для України надійну безпеку й достойний мир. І це можливо виключно завдяки нашим людям – усім тим українцям і українкам, хто повʼязав свою долю із захистом нашої держави, хто бʼється заради українського народу та нашої власної, незалежної держави
Зеленський також подякував українським воїнам, зокрема добровольцям, як борються за те, щоб Україна не втратила свою незалежність.
Доповнення
Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Ця подія була започаткована постановою Верховної Ради у 2017 році. При цьому вшановується подвиг не лише добровольців, які пішли захищати Україну у теперішній війні, але і усіх українських військових добровольців, які були в історії нашої держави.
Крім того, перші добровольці, які вирішили приєднатися до військової служби за контрактом "Контракт 18-24", вже отримали свої перші виплати.