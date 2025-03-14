Зеленський підписав укази про відзначення воїнів ЗСУ державними нагородами

Президент Володимир Зеленський підписав укази про відзначення військовослужбовців з різних бригад Збройних сил України державними нагородами. Загалом нагороди отримав 301 воїн, зокрема п’ятеро стали Героями України, повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави держави у Telegram.

Щойно підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. Триста один військовослужбовець із різних бригад Збройних Сил України. П’ять Героїв України. І майже щодня такі укази. Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави й незалежності - повідомив президент.

Президент нагадав, що вже понад три роки триває повномасштабна війна росії проти України і вже понад 11 років намагань кремля знищити українську державність.

Україна зберігає свою свободу, і ми робимо все, щоб гарантувати для України надійну безпеку й достойний мир. І це можливо виключно завдяки нашим людям – усім тим українцям і українкам, хто повʼязав свою долю із захистом нашої держави, хто бʼється заради українського народу та нашої власної, незалежної держави - зазначив глава держави.

Зеленський також подякував українським воїнам, зокрема добровольцям, як борються за те, щоб Україна не втратила свою незалежність.

Доповнення

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Ця подія була започаткована постановою Верховної Ради у 2017 році. При цьому вшановується подвиг не лише добровольців, які пішли захищати Україну у теперішній війні, але і усіх українських військових добровольців, які були в історії нашої держави.

Крім того, перші добровольці, які вирішили приєднатися до військової служби за контрактом "Контракт 18-24", вже отримали свої перші виплати.