14 березня: День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця, подія яка була започаткована постановою Верховної Ради у 2017 році. Вчені можуть візначити одразу декілька свят, зокрема Міжнародний день задавання питань з нагоди дня народження видатного науковця Альберта Ейнштейна, а також Міжнародний день математики та Міжнародний день числа "Пі", пише УНН.

Під час Першої світової війни в Австро-Угорській імперії були сформовані добровольчі загони Українських січових стрільців, які згодом стали основою для формування регулярних армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Члени УСС також стояли у витоків добровольчих військових формувань ОУН-УПА часів визвольних змагань 40-50-х років ХХ століття.

Історія сучасного добровольчого руху в Україні розпочалася саме 15 березня 2014 року, коли 500 представників Самооборони Майдану вирушили на полігон у Нижніх Петрівцях Київської області для формування першого добровольчого батальйону, який згодом трансформувався у батальйон оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького.

На той час росія вже здійснила окупацію Криму, починалися проросійські сепаратистські рухи у Донецькій та Луганській областях.

Українські добровольці в той момент відіграли важливу роль у стримуванні російської агресії. У 2014-2015 до участі в АТО було залучено майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість з них згодом стали регулярними підрозділами силових структур.

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З нагоди дня народження видатного науковця Альберта Ейнштейна, який з’явився на світ 14 березня 1879 року, сьогодні відзначаються Міжнародний день задавання питань - це день, коли ми маємо можливість замислитись над важливими питаннями.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день математики, а також свято, яке тісно пов’язане з нею - Міжнародний день числа "Пі". Вчені по всьому світу відзначають цю дату як можливість обговорити досягнення в математичній науці та її роль у розвитку технологій, медичних досліджень і навіть у створенні нових мистецьких форм.

Проте спочатку відзначалося саме Міжнародний день числа "Пі". Подію вигадав фізик Ларрі Шоу в 1987 році, зрозумівши, що за американською системою дата 14 березня записується як 3.14, таким чином збігаючись з початком математичної константи.

"Пі" – це відношення довжини кола до діаметра. Воно було відоме ще у давньому світі – Архімед підрахував його точно, а в 1706 році виник сам символ числа – "Пі" .

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14 березня проводиться Холі, також відомий як Пхагвах і Фестиваль фарб - щорічний індуїстський фестиваль весни. Ці березневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Холі - це одне з найяскравіших і найвеселіших свят, яке відзначають індуїсти щорічно в березні. Його історія та символіка сягають глибоко в індуїстську традицію. Холі здебільшого відомий завдяки яскравим кольоровим порошкам, якими люди обсипають одне одного.

Для багатьох Холі - це шанс відчути себе частиною великої громади, створити нові знайомства, а також насолодитися атмосферою безтурботної радості. В Індії та в усьому світі цей день став символом не тільки релігійної традиції, але й глобального свята, яке об'єднує людей.

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В церковному календарі 14 березня – день пам’яті святого преподобного Венедикта.

Він був одним із найвідоміших християнських святих Західної Церкви. Його вважають засновником західного чернецтва, а також автором відомого Статуту святого Венедикта, що став основою для чернечих спільнот у Європі.