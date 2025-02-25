Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор
Київ • УНН
Pantone презентував новий колір "Drew Barrymore Yellow" на честь 50-річчя акторки. Сонячно-жовтий відтінок символізує оптимізм та творчу енергію Дрю Берімор.
Pantone створив колір на честь Дрю Берімор, і це - сонячно-жовтий відтінок, який символізує її життєрадісність, оптимізм та творчу енергію. Названий "Drew Barrymore Yellow", цей колір став несподіваним подарунком для акторки до її 50-річчя. Про це пише Fast Company, передає УНН.
Щоб відзначити 50-річчя ведучої токшоу, Pantone несподівано презентував Дрю Берімор новий колір — "Drew Barrymore Yellow". Це м’який вершковий жовтий відтінок, обраний, щоб відобразити її невтомний оптимізм, творчу енергію та позитивний вплив на оточуючих.
Раніше Pantone співпрацював з іншими знаменитостями, випускаючи кольори на їх честь, зокрема "Team Coco Orange" для Конона О’Браєна, "Ultra Black" для репера Нас і "Brady Blue" для Тома Бреді. Власний колір отримав і Прінс, "Love Symbol #2", як данину його улюбленому фіолетовому піаніно.
Отримати колір Pantone — це велика рідкість і ще більша честь, оскільки він стає важливою частиною бренду знаменитості.
"Колір - це мова, і кожен передає своє унікальне повідомлення і значення", - пояснила віцепрезидент Pantone Color Institute Лорі Пресман.
Для Дрю Берімор вибір кольору був зроблений без її участі, щоб підкреслити її внесок у кіно, мистецтво, телебачення та дизайн.
Жовтий колір вже активно використовується на сцені її шоу "The Drew Barrymore Show", а самій акторці він добре знайомий: на профільній фотографії Instagram шоу вона з усмішкою позує в жовтому вбранні на жовтому фоні.
Pantone сподівається, що цей теплий відтінок асоціюватиметься з приємним відпочинком та розслабленням.
Як саме цей колір буде застосований у шоу, ще не відомо. Пресман зазначила, що це лише на початкових етапах планування, але команда Pantone збирається тісно співпрацювати з командою Дрю, щоб інтегрувати новий колір у її проєкти.
Нагадаємо
У 2025 році Інститут кольору Pantone визначився з головним кольором наступного. Ним став "Mocha Mousse".