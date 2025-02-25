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05:23 • 11084 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122077 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182380 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146817 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138425 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117143 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107844 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102979 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Київ • УНН

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Pantone презентував новий колір "Drew Barrymore Yellow" на честь 50-річчя акторки. Сонячно-жовтий відтінок символізує оптимізм та творчу енергію Дрю Берімор.

Pantone створив колір на честь Дрю Берімор, і це - сонячно-жовтий відтінок, який символізує її життєрадісність, оптимізм та творчу енергію. Названий "Drew Barrymore Yellow", цей колір став несподіваним подарунком для акторки до її 50-річчя. Про це пише Fast Company, передає УНН.

Щоб відзначити 50-річчя ведучої токшоу, Pantone несподівано презентував Дрю Берімор новий колір — "Drew Barrymore Yellow". Це м’який вершковий жовтий відтінок, обраний, щоб відобразити її невтомний оптимізм, творчу енергію та позитивний вплив на оточуючих.

Раніше Pantone співпрацював з іншими знаменитостями, випускаючи кольори на їх честь, зокрема "Team Coco Orange" для Конона О’Браєна, "Ultra Black" для репера Нас і "Brady Blue" для Тома Бреді. Власний колір отримав і Прінс, "Love Symbol #2", як данину його улюбленому фіолетовому піаніно.

Отримати колір Pantone — це велика рідкість і ще більша честь, оскільки він стає важливою частиною бренду знаменитості.

"Колір - це мова, і кожен передає своє унікальне повідомлення і значення", - пояснила віцепрезидент Pantone Color Institute Лорі Пресман.

Для Дрю Берімор вибір кольору був зроблений без її участі, щоб підкреслити її внесок у кіно, мистецтво, телебачення та дизайн.

Жовтий колір вже активно використовується на сцені її шоу "The Drew Barrymore Show", а самій акторці він добре знайомий: на профільній фотографії Instagram шоу вона з усмішкою позує в жовтому вбранні на жовтому фоні.

Pantone сподівається, що цей теплий відтінок асоціюватиметься з приємним відпочинком та розслабленням.

Як саме цей колір буде застосований у шоу, ще не відомо. Пресман зазначила, що це лише на початкових етапах планування, але команда Pantone збирається тісно співпрацювати з командою Дрю, щоб інтегрувати новий колір у її проєкти.

Нагадаємо

У 2025 році Інститут кольору Pantone визначився з головним кольором наступного. Ним став "Mocha Mousse". 

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

УНН Lite

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