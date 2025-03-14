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Зеленский подписал указы о награждении воинов ВСУ государственными наградами

Киев • УНН

 • 14328 просмотра

Президент подписал указы о награждении военнослужащих из разных бригад ВСУ государственными наградами. Пять военных получили звание Героев Украины.

Зеленский подписал указы о награждении воинов ВСУ государственными наградами

Президент Владимир Зеленский подписал указы об награждении военнослужащих из разных бригад Вооруженных сил Украины государственными наградами. В общей сложности награды получил 301 воин, в том числе пятеро стали Героями Украины, сообщает УНН со ссылкой на страницу главы государства в Telegram.

Только что подписал указы о награждении наших воинов государственными наградами. Триста один военнослужащий из разных бригад Вооруженных Сил Украины. Пять Героев Украины. И почти каждый день такие указы. Это абсолютно заслуженная благодарность и уважение нашего государства нашим парням и девушкам, нашим мужчинам и женщинам, которые встали на защиту украинского государства и независимости

- сообщил президент.

Президент напомнил, что уже более трех лет продолжается полномасштабная война россии против Украины и уже более 11 лет попыток кремля уничтожить украинскую государственность.

Украина сохраняет свою свободу, и мы делаем все, чтобы гарантировать для Украины надежную безопасность и достойный мир. И это возможно исключительно благодаря нашим людям – всем тем украинцам и украинкам, кто связал свою судьбу с защитой нашего государства, кто сражается ради украинского народа и нашего собственного, независимого государства

- отметил глава государства. 

Зеленский также поблагодарил украинских воинов, в частности добровольцев, как борются за то, чтобы Украина не потеряла свою независимость.

Дополнение

Сегодня, 14 марта, в Украине отмечается День украинского добровольца. Это событие было основано постановлением Верховной Рады в 2017 году. При этом чествуется подвиг не только добровольцев, которые пошли защищать Украину в нынешней войне, но и всех украинских военных добровольцев, которые были в истории нашего государства.

Кроме того, первые добровольцы, которые решили присоединиться к военной службе по контракту "Контракт 18-24", уже получили свои первые выплаты. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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