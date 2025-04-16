40% зброї – українського виробництва. Зеленський нагородив працівників оборонпрому

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами працівників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

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Як зазначив голова держави, понад 40% зброї, яка застосовується на фронті, вироблено в Україні. Він додав, що Україна буде робити більше й більше, щоб гарантувати свою безпеку як самостійно, так і разом із партнерами.

Також він підкреслив: Україні завжди буде потрібна своя сильна зброя і власна технологічна перевага.

Україні завжди буде потрібна своя сильна зброя, щоб була в нас своя сильна Українська держава. Україні завжди буде потрібна власна технологічна перевага, щоб у Росії знали: ми відповімо на кожен удар – написав Зеленський.

Нагадаємо

У Міністерстві оборони України розповіли історію створення берегового ракетного комплексу "Нептун", яка знищила ракетний крейсер "москва". Вона здатна розвивати швидкість до 900 км/год.