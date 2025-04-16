Перлина вітчизняної програми: Міноборони розповіло історію ракети "Нептун"

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19021 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 82907 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 44144 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 49545 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 56394 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 99597 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 90613 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35837 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60821 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110122 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 100171 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59878 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 34398 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 28480 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 16960 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 82861 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 100375 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 99566 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 90584 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 188327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 60003 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31303 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32222 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33377 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35567 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Перлина вітчизняної програми: Міноборони розповіло історію ракети "Нептун"

Київ • УНН

 • 6176 перегляди

В Міноборони розповіли історію створення берегового ракетного комплексу "Нептун", за допомогою якого було знищено крейсер «Москва». Ракета здатна розвивати швидкість до 900 км/год.

Перлина вітчизняної програми: Міноборони розповіло історію ракети "Нептун"

Береговий ракетний комплекс "Нептун", призначений для ураження бойових кораблів противника, є однією з перлин української ракетної програми. Саме завдяки "Нептуну" в 2022 році був знищений флагман російського чорноморського флоту ракетний крейсер "москва". Детальну історію комплексу розповіли у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

Робота над створенням ракетного комплексу почались у 2013 році, ще до російської агресії. У 2020 році він пройшов випробування і був прийнятий на озброєння ВМС ЗСУ.

Через два роки, після початку повномасштабного вторгнення, ракета "Нептун" вперше знищила російський військовий корабель. Йдеться про фрегат "адмірал ессен". Але саме після знищення ракетного крейсеру "москва" весь світ заговорив про українську ракетну програму.

До складу комплексу входять уніфіковані пускові установки, транспортно-заряджаючі машини, транспортні машини та рухомий командний пункт. Ракети можна використовувати у будь-яку погоду при будь-яких метеорологічних умовах, заявили в Міноборони.

Дальність стрільби комплексу "Нептун" - від 7 до 280 км, час розгортання комплексу на новій позиції - до 10 хвилин. Ракета здатна розвивати швидкість до 900 км/год, важить 870 кг, а її бойова частина важить 150 кг.

Нагадаємо

Українська ракета "Довгий Нептун", яка здатна подолати дистанцію у понад тисячу кілометрів, пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаТехнології
R-360 Neptune
Військово-морські сили України
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40