Перлина вітчизняної програми: Міноборони розповіло історію ракети "Нептун"
Київ • УНН
В Міноборони розповіли історію створення берегового ракетного комплексу "Нептун", за допомогою якого було знищено крейсер «Москва». Ракета здатна розвивати швидкість до 900 км/год.
Береговий ракетний комплекс "Нептун", призначений для ураження бойових кораблів противника, є однією з перлин української ракетної програми. Саме завдяки "Нептуну" в 2022 році був знищений флагман російського чорноморського флоту ракетний крейсер "москва". Детальну історію комплексу розповіли у Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
Робота над створенням ракетного комплексу почались у 2013 році, ще до російської агресії. У 2020 році він пройшов випробування і був прийнятий на озброєння ВМС ЗСУ.
Через два роки, після початку повномасштабного вторгнення, ракета "Нептун" вперше знищила російський військовий корабель. Йдеться про фрегат "адмірал ессен". Але саме після знищення ракетного крейсеру "москва" весь світ заговорив про українську ракетну програму.
До складу комплексу входять уніфіковані пускові установки, транспортно-заряджаючі машини, транспортні машини та рухомий командний пункт. Ракети можна використовувати у будь-яку погоду при будь-яких метеорологічних умовах, заявили в Міноборони.
Дальність стрільби комплексу "Нептун" - від 7 до 280 км, час розгортання комплексу на новій позиції - до 10 хвилин. Ракета здатна розвивати швидкість до 900 км/год, важить 870 кг, а її бойова частина важить 150 кг.
Нагадаємо
Українська ракета "Довгий Нептун", яка здатна подолати дистанцію у понад тисячу кілометрів, пройшла випробування й успішне бойове застосування.