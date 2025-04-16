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Жемчужина отечественной программы: Минобороны рассказало историю ракеты "Нептун"

Киев • УНН

 • 5808 просмотра

В Минобороны рассказали историю создания берегового ракетного комплекса «Нептун», с помощью которого был уничтожен крейсер «Москва». Ракета способна развивать скорость до 900 км/ч.

Жемчужина отечественной программы: Минобороны рассказало историю ракеты "Нептун"

Береговой ракетный комплекс "Нептун", предназначенный для поражения боевых кораблей противника, является одной из жемчужин украинской ракетной программы. Именно благодаря "Нептуну" в 2022 году был уничтожен флагман российского черноморского флота ракетный крейсер "москва". Подробную историю комплекса рассказали в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Работа над созданием ракетного комплекса началась в 2013 году, еще до российской агрессии. В 2020 году он прошел испытания и был принят на вооружение ВМС ВСУ.

Через два года, после начала полномасштабного вторжения, ракета "Нептун" впервые уничтожила российский военный корабль. Речь идет о фрегате "адмирал эссен". Но именно после уничтожения ракетного крейсера "москва" весь мир заговорил об украинской ракетной программе.

В состав комплекса входят унифицированные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, транспортные машины и подвижный командный пункт. Ракеты можно использовать в любую погоду при любых метеорологических условиях, заявили в Минобороны.

Дальность стрельбы комплекса "Нептун" - от 7 до 280 км, время развертывания комплекса на новой позиции - до 10 минут. Ракета способна развивать скорость до 900 км/ч, весит 870 кг, а ее боевая часть весит 150 кг.

Напомним

Украинская ракета "Длинный Нептун", которая способна преодолеть дистанцию более тысячи километров, прошла испытания и успешное боевое применение.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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