40% оружия – украинского производства. Зеленский наградил работников оборонпрома
Киев • УНН
Владимир Зеленский отметил вклад работников ОПК в производство оружия. Он подчеркнул, что более 40% оружия на фронте – украинского производства, и Украина будет наращивать этот показатель.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами работников отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Как отметил глава государства, более 40% оружия, которое применяется на фронте, произведено в Украине. Он добавил, что Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность как самостоятельно, так и вместе с партнерами.
Также он подчеркнул: Украине всегда будет нужно свое сильное оружие и собственное технологическое преимущество.
Украине всегда будет нужно свое сильное оружие, чтобы было у нас свое сильное Украинское государство. Украине всегда будет нужно собственное технологическое преимущество, чтобы в России знали: мы ответим на каждый удар
Напомним
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