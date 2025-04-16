40% оружия – украинского производства. Зеленский наградил работников оборонпрома

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 23502 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 102815 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 53975 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 60741 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 66039 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 111249 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 99986 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 36651 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 61400 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 111668 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 115250 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 70567 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 42554 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 36607 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 25591 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 14218 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 102820 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 116448 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 111250 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 99986 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 71453 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 33953 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 34720 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 35730 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 37820 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

40% оружия – украинского производства. Зеленский наградил работников оборонпрома

Киев • УНН

 • 3646 просмотра

Владимир Зеленский отметил вклад работников ОПК в производство оружия. Он подчеркнул, что более 40% оружия на фронте – украинского производства, и Украина будет наращивать этот показатель.

40% оружия – украинского производства. Зеленский наградил работников оборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами работников отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил глава государства, более 40% оружия, которое применяется на фронте, произведено в Украине. Он добавил, что Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность как самостоятельно, так и вместе с партнерами.

Также он подчеркнул: Украине всегда будет нужно свое сильное оружие и собственное технологическое преимущество.

Украине всегда будет нужно свое сильное оружие, чтобы было у нас свое сильное Украинское государство. Украине всегда будет нужно собственное технологическое преимущество, чтобы в России знали: мы ответим на каждый удар

– написал Зеленский.

Напомним

В Министерстве обороны Украины рассказали историю создания берегового ракетного комплекса "Нептун", которая уничтожила ракетный крейсер "москва". Она способна развивать скорость до 900 км/ч.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаТехнологии
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$65.78
Bitcoin
$84,604.10
S&P 500
$5,341.19
Tesla
$248.98
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,324.09
Ethereum
$1,590.59