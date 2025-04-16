40% оружия – украинского производства. Зеленский наградил работников оборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами работников отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Как отметил глава государства, более 40% оружия, которое применяется на фронте, произведено в Украине. Он добавил, что Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность как самостоятельно, так и вместе с партнерами.

Также он подчеркнул: Украине всегда будет нужно свое сильное оружие и собственное технологическое преимущество.

Украине всегда будет нужно свое сильное оружие, чтобы было у нас свое сильное Украинское государство. Украине всегда будет нужно собственное технологическое преимущество, чтобы в России знали: мы ответим на каждый удар