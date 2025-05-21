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Зеленский провел встречу с учеными, во время которой отметил их заслуги и вручил государственные награды

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент отметил важность научных разработок, которые эффективно используются на фронте и в медицине. Он призвал к более тесному сотрудничеству между учеными и ОПК.

Зеленский провел встречу с учеными, во время которой отметил их заслуги и вручил государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с учеными, во время которой отметил важность их работы в условиях войны. Глава государства также отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Детали

Президент обратил внимание присутствующих, что во время войны украинские ученые создали технологии и изобретения, которые эффективно применяются украинскими защитниками на фронте, а также медиками. Зеленский также поблагодарил ученых за их работу.

Привлекаем молодых специалистов и очень уважаемых специалистов, опытных специалистов. Я вижу, что есть разные направления, разное оружие, разная защита. Это проявляется и в технологиях, и в системах радиоэлектронной борьбы, и в морских дронах и тому подобное

- сказал Зеленский.

Во время встречи глава государства вместе с учеными обсудили, как сделать процесс внедрения научных разработок в оборонно-промышленном комплексе более эффективным и быстрым. Зеленский дал указание Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности наладить более тесную коммуникацию с учеными. Он выразил убеждение, что это позволит непосредственно обсуждать, а также масштабировать наиболее актуальные технологии и разработки.

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Зеленский также добавил, что крайне важно усиливать поддержку ученых. В частности, выплачивать материальное вознаграждение за авторские изобретения и новейшие разработки.

Это абсолютно талантливые люди, которым можно и нужно давать максимальное количество мотивирующих факторов. Чтобы люди оставались в Украине не только из-за любви, патриотизма. Безусловно, это очень важно. Но должно быть не только это

- подчеркнул Президент.

Кроме того, президент ознакомился с презентацией оборонных исследований и разработок украинских ученых.

Дополнение

Владимир Зеленский отметил вклад работников ОПК в производство оружия. Он подчеркнул, что более 40% оружия на фронте – украинского производства, и Украина будет наращивать этот показатель.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Министерство стратегических отраслей промышленности Украины
Владимир Зеленский
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