У Мінстратегпромі анонсували запуск "Бібліотеки комплектуючих"
Київ • УНН
Через місяць в Україні запустять цифровий проєкт "Бібліотека комплектуючих" для виробників озброєння. Це полегшить пошук необхідних деталей та комунікацію між виробниками.
Через місяць планується випуск цифрового проєкту "Бібліотека комплектуючих" для того, щоб полегшити виробникам озброєння пошуки потрібних комплектуючих, які виробляються в Україні. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.
У нас дуже багато виробників, які спочатку виробляли дрони, потім зрозуміли, що їхні дрони мабуть не найкращі й зараз вони виробляють дуже класні комплектуючі. Відповідно, як на мене у цьому є сьогодні таке слабке місце, як комунікація між виробниками. Тому що багато виробників інколи випадково опиняються за одним столом й виявляється, що те, що вони шукали багато місяців є поруч. Тому зараз ми, думаю буквально за місяць буде готове рішення цифрового проєкту, який називається "Бібліотека комплектуючих"
За її словами, компанії зможуть зайти в "Бібліотеку комплектуючих", яка синхронізована з Дією і зможуть за своїм запитом побачити, які комплектуючі вже виробляються в Україні і як зв’язатися з відповідним партнером.
Так само компанії, які тільки починають щось виробляти можуть там зареєструватися. Тобто це буде такий цифровий майданчик, де буде легше знайти собі партнера
Окремо журналістам Гвоздяр розповіла, що десь за місяць цей проєкт випустять.
За її словами, індетифікація буде відбуватися з "Дією", тому що не можна допустити ворогів, або інших людей які можуть скористатися інформацією "Бібліотеки комплектуючих".
Доповнення
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