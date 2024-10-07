У Мінстратегпромі анонсували запуск "Бібліотеки комплектуючих"

Через місяць планується випуск цифрового проєкту "Бібліотека комплектуючих" для того, щоб полегшити виробникам озброєння пошуки потрібних комплектуючих, які виробляються в Україні. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр під час виступу на Defense Tech Valley, передає кореспондент УНН.

У нас дуже багато виробників, які спочатку виробляли дрони, потім зрозуміли, що їхні дрони мабуть не найкращі й зараз вони виробляють дуже класні комплектуючі. Відповідно, як на мене у цьому є сьогодні таке слабке місце, як комунікація між виробниками. Тому що багато виробників інколи випадково опиняються за одним столом й виявляється, що те, що вони шукали багато місяців є поруч. Тому зараз ми, думаю буквально за місяць буде готове рішення цифрового проєкту, який називається "Бібліотека комплектуючих"