В Минстратегпроме анонсировали запуск "Библиотеки комплектующих"

Через месяц планируется выпуск цифрового проекта "Библиотека комплектующих" для того, чтобы облегчить производителям вооружения поиски нужных комплектующих, которые производятся в Украине. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.

У нас очень много производителей, которые сначала производили дроны, потом поняли, что их дроны видимо не самые лучшие и сейчас они производят очень классные комплектующие. Соответственно, как по мне в этом есть сегодня такое слабое место, как коммуникация между производителями. Потому что многие производители иногда случайно оказываются за одним столом и оказывается, что то, что они искали много месяцев есть рядом. Поэтому сейчас мы, думаю буквально через месяц будет готово решение цифрового проекта, который называется "Библиотека комплектующих" - рассказала Гвоздяр.

По ее словам, компании смогут зайти в "Библиотеку комплектующих", которая синхронизирована с Дією и смогут по своему запросу увидеть, какие комплектующие уже производятся в Украине и как связаться с соответствующим партнером.

Так же компании, которые только начинают что-то производить могут там зарегистрироваться. То есть это будет такая цифровая площадка, где будет легче найти себе партнера - сказала Гвоздяр.

Отдельно журналистам Гвоздяр рассказала, что где-то через месяц этот проект выпустят.

По ее словам, индетификация будет происходить с "Дією", потому что нельзя допустить врагов, или других людей которые могут воспользоваться информацией "Библиотеки комплектующих".

Дополнение

В Минобороны заявляли, что в 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет.

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