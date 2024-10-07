В Минстратегпроме анонсировали запуск "Библиотеки комплектующих"
Киев • УНН
Через месяц в Украине запустят цифровой проект "Библиотека комплектующих" для производителей вооружения. Это облегчит поиск необходимых деталей и коммуникацию между производителями.
Через месяц планируется выпуск цифрового проекта "Библиотека комплектующих" для того, чтобы облегчить производителям вооружения поиски нужных комплектующих, которые производятся в Украине. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр во время выступления на Defense Tech Valley, передает корреспондент УНН.
У нас очень много производителей, которые сначала производили дроны, потом поняли, что их дроны видимо не самые лучшие и сейчас они производят очень классные комплектующие. Соответственно, как по мне в этом есть сегодня такое слабое место, как коммуникация между производителями. Потому что многие производители иногда случайно оказываются за одним столом и оказывается, что то, что они искали много месяцев есть рядом. Поэтому сейчас мы, думаю буквально через месяц будет готово решение цифрового проекта, который называется "Библиотека комплектующих"
По ее словам, компании смогут зайти в "Библиотеку комплектующих", которая синхронизирована с Дією и смогут по своему запросу увидеть, какие комплектующие уже производятся в Украине и как связаться с соответствующим партнером.
Так же компании, которые только начинают что-то производить могут там зарегистрироваться. То есть это будет такая цифровая площадка, где будет легче найти себе партнера
Отдельно журналистам Гвоздяр рассказала, что где-то через месяц этот проект выпустят.
По ее словам, индетификация будет происходить с "Дією", потому что нельзя допустить врагов, или других людей которые могут воспользоваться информацией "Библиотеки комплектующих".
Дополнение
В Минобороны заявляли, что в 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет.
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