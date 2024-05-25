В одній із столичних шкіл людей не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У Мінстратегпромі відреагували
Київ • УНН
Під час авіанальоту в Києві люди не змогли сховатися в одній зі столичних шкіл в Оболонському районі, що змусило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України провести профілактичну бесіду з особою, відповідальною за укриття.
В одній із столичних шкіл не пустили людей в укриття під час повітряної тривоги. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України відреагували на інцидент і запевнили - з відповідальною за укриття вже провели профілактичну бесіду, передає УНН.
Сьогодні під час повітряної тривоги людей не впустили в одну зі столичних шкіл на Оболоні. Відповідне відео почало ширитись по телеграм-каналам. Це виключення і звичайно людський фактор, в укриття мають впускати за першої потреби. На жаль, такі ситуації бувають, і дуже добре, що цього разу все обійшлося
За його словами, з відповідальною за укриття вже провели профілактичну бесіду, висновки зроблено.
Ткаченко також нагадав, що в укриття має бути безперешкодний доступ 24/7.
Недопуск дітей із собакою до укриття під час тривоги: в КМВА підреагували на інцидент 15.12.23, 15:26 • 45147 переглядiв