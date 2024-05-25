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В одній із столичних шкіл людей не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У Мінстратегпромі відреагували

В одній із столичних шкіл людей не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У Мінстратегпромі відреагували

Київ • УНН

 • 20773 перегляди

Під час авіанальоту в Києві люди не змогли сховатися в одній зі столичних шкіл в Оболонському районі, що змусило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України провести профілактичну бесіду з особою, відповідальною за укриття.

В одній із столичних шкіл не пустили людей в укриття під час повітряної тривоги. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України відреагували на інцидент і запевнили - з відповідальною за укриття вже провели профілактичну бесіду, передає УНН.

Сьогодні під час повітряної тривоги людей не впустили в одну зі столичних шкіл на Оболоні. Відповідне відео почало ширитись по телеграм-каналам. Це виключення і звичайно людський фактор, в укриття мають впускати за першої потреби. На жаль, такі ситуації бувають, і дуже добре, що цього разу все обійшлося 

- повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

За його словами, з відповідальною за укриття вже провели профілактичну бесіду, висновки зроблено.

Ткаченко також нагадав, що в укриття має бути безперешкодний доступ 24/7.

Недопуск дітей із собакою до укриття під час тривоги: в КМВА підреагували на інцидент 15.12.23, 15:26 • 45147 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
ministerstvo-z-pytan-stratehichnykh-haluzei-promyslovosti-ukrainyМіністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
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