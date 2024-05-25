В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали

В одной из столичных школ не пустили людей в укрытие во время воздушной тревоги. В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины отреагировали на инцидент и заверили - с ответственной за укрытие уже провели профилактическую беседу, передает УНН.

Сегодня во время воздушной тревоги людей не впустили в одну из столичных школ на Оболони. Соответствующее видео начало распространяться по телеграмм-каналам. Это исключение и конечно человеческий фактор, в укрытие должны впускать при первой необходимости. К сожалению, такие ситуации бывают, и очень хорошо, что на этот раз все обошлось - сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.

По его словам, с ответственной за укрытие уже провели профилактическую беседу, выводы сделаны.

Ткаченко также напомнил, что в укрытие должен быть беспрепятственный доступ 24/7.

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