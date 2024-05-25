В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали

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Во время авианалета в Киеве люди не смогли укрыться в одной из столичных школ в Оболонском районе, что заставило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины провести профилактическую беседу с лицом, ответственным за укрытие.
Взрыв на окраинах Чернигова: не зафиксировано жертв среди горожан и разрушений инфраструктуры
После взрыва на северных окраинах Чернигова не зафиксировано жертв среди горожан и ущерба инфраструктуре.
Купянск-Узловой подвергся удару рф КАБом: повреждена "скорая", 5 раненых
В Харьковской области российские оккупанты попали по Купянск-Узловому КАБом, ранив по меньшей мере пять человек и повредив карету скорой помощи и гражданский автомобиль.
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
Российская ракета попала в продовольственный склад, где хранились преимущественно продукты животного происхождения, в Одесской области 17 мая, но угрозы техногенной катастрофы, по словам властей, нет.
Враг наиболее активен на Покровском направлении, на фронте уже 44 боестолкновения - Генштаб
Сегодня произошло уже 44 боестолкновения, наибольшую активность российские войска проявляют на Покровском направлении, где сегодня интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое, сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ на 13:30 25 мая.
Из Волчанска за день эвакуировали 6 человек, но еще около 50 остается в городе - ОВА
Вчера 6 пострадавших были эвакуированы из Волчанска Харьковской области, где могут оставаться еще около 50 человек, а в целом из опасных районов Харьковской области было эвакуировано около 100 человек, таким образом, общее количество эвакуированных превысило 11 000 человек.
Глава СБУ: оснащенный РСЗО дрон "Sea Baby" может работать как по морским, так и наземным целям
Морской беспилотник Sea Baby, оснащенный системой залпового огня «Град», используется Службой безопасности Украины для поражения наземных целей в прибрежной зоне и для прямого огневого контакта на море.
Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады
Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады.
В Одессе вечером произошла массовая стычка: уже отреагировали в полиции и ТЦК, в последнем отрицают участие их представителей
В ТЦК и полиции отреагировали на драку в Одессе. В центре комплектования отрицают участие их представителей.
Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку
Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе Ванадзора из-за плохих погодных условий, когда он направлялся в Ташир.