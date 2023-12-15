Недопуск детей с собакой в укрытие во время тревоги: в КГВА подреагировали на инцидент

В Киевской городской военной администрации назвали недопустимым действия охранника школы, который 14 декабря не пустил двух детей в укрытие из-за того, что они были с собакой. В КГВА призвали каждого руководителя, ответственного за убежища, провести внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом, сообщает УНН.

Детали

14 декабря, в Киеве прозвучало 5 воздушных тревог общей продолжительностью почти 5 часов. Во время которых враг выпустил несколько аэробаллистических ракет "Кинжал", в том числе и в направлении Киева. Одну из ракет сбила наша ПВО. От падения обломков никто не пострадал.

Однако, как заявил начальник КГВА Сергей Попко, во время реальной угрозы жизни киевлян, не все жители смогли получить свободный доступ к укрытиям.

В Святошинском районе столицы во время воздушной тревоги, двое детей - 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в школе, в которой они и учатся. Но охранник не пустил их, якобы из-за того, что дети были с собакой.

Это недопустимый случай! Сейчас обращаюсь к каждому руководителю, кто ответственен за комплекс укрытий или за одно, конкретное укрытие в городе - проведите внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом, ответственным за допуск людей! Все должны понимать и выполнять безапелляционное правило - все укрытия должны быть открыты во время тревоги и доступны для всех жителей Киева без исключения! - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, военная администрация будет принимать все меры, даже непопулярные, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились.

Ранее

Как сообщал УНН, прокуратура города Киева начала досудебное расследование инцидента по факту "заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению".