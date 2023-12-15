Недопуск детей с собакой в укрытие во время тревоги: в КГВА подреагировали на инцидент
Киевские власти признали неприемлемым поступок охранника школы, который не пустил в укрытие двух детей с собакой во время воздушной тревоги, и призвали проверить доступ к убежищам и провести инструктаж персонала.
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
Украина планирует усилить безопасность в органах местного самоуправления и государственных учреждениях после того, как депутат взорвал гранату в сельском совете на Закарпатье, в результате чего 26 человек получили ранения.
Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина
Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.
НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам
Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.
Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд
Игорю Дехтяренко и еще одному бывшему директору было предъявлено обвинение в растрате более 18 миллионов гривен ГП "Антонов" путем переплаты за юридические услуги, связанные с взысканием задолженности. Из-за этих действий государственному предприятию был нанесен значительный ущерб.
США: после завершения войны между Израилем и ХАМАС, ключевую роль в управлении анклавом должна играть Палестинская администрация
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, разговаривая с президентом Махмудом Аббасом заявил, что для Израиля не будет ни "разумным", ни "правильным" снова оккупировать Газу. Белый дом поддерживает возвращение сил безопасности Палестинской администрации к руководству vектором Газа. США также ожидают, что следующий этап войны в Газе будет включать "точные" операции управляемые разведкой.
Британия одобрила новые ограничения против России за войну в Украине
Великобритания приняла новые санкции против россии, включая запрет на импорт определенных металлов, а также финансовые меры, чтобы предотвратить использование товаров и технологий для поддержки военных действий россии в Украине.
Бундестаг одобрил дополнительный бюджет Германии на 2023 год
Немецкий Бундестаг принял дополнительный бюджет на 2023 год, позволяющий осуществлять заимствования вне конституционного "долгового тормоза" в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с войной в Украине.
Армия рф обстреляла Херсон из артиллерии, двое раненых
Российские войска обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего две женщины получили ранения.
Папа Римский отметил важность регулирования искусственного интеллекта
Папа Франциск призывает к заключению международного соглашения о регулировании ИИ, подчеркивая его этические проблемы и потенциальные риски, включая дезинформацию и угрозы миру.