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Импортозамещение в авиационной отрасли: специалисты назвали главные вызовы

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Специалисты обсудили критическую проблему зависимости украинской авиационной отрасли от советских комплектующих. Запасы запчастей исчерпываются, а отечественные производители нуждаются в государственной поддержке для модернизации.

Импортозамещение в авиационной отрасли: специалисты назвали главные вызовы

Украинские производители, эксперты и представители государственных структур во время круглого стола "Импортозамещение в авиационной отрасли Украины: вызовы и возможности" обсудили критические проблемы отрасли, экономические перспективы и потребность в институциональной поддержке для ускорения перехода на национальные решения, пишет УНН.

Наша главная задача – это поддержание в боеготовом состоянии наших вертолетов, максимальное количество, чтобы было готово к выполнению задач, чтобы мы обеспечивали поддержку наших войск, максимально наносили огневое поражение нашему врагу, максимально эффективно выполняли задачи по эвакуации раненых, по задачам ППО, противодействия БПЛА и развивались

- отметил командующий Армейской авиации Украины Вооруженных Сил Украины Павел Бардаков.

В то же время участники встречи акцентировали внимание на устойчивой зависимости отечественной авиационной отрасли от советских комплектующих, в частности в сегменте оборонной техники. Речь шла о том, что критически важные элементы остаются без надлежащей альтернативы, что создает прямые риски для обороноспособности. Сложность заключается не только в физическом отсутствии узлов, но и в отсутствии технической документации и стандартов.

Украина унаследовала значительную часть оборонно-промышленного комплекса бывшего Советского Союза, вместе с этим она получила очень серьезную проблему и глубокую технологическую зависимость от советских комплектующих. Эта зависимость до сих пор остается важной проблемой в части модернизации украинских предприятий, оборонной промышленности и инфраструктуры. (…) В авиации все самолеты, которые у нас эксплуатируются и были изготовлены во времена Советского Союза, АН-24, АН-26, МИГ-29, Су-24, Су-27, они до сих пор в эксплуатации и сейчас используются в боевых действиях, но многие запчасти – это двигатели, и гидравлика, и электроника – это еще советские образцы и в Украине они почти не выпускаются

- пояснил заместитель генерального директора компании «Инкомпас» Андрей Минаков.

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В свою очередь генеральный директор компании  "Ксена" Евгений Сокол отметил, что на данный момент предприятие пользуется остатками комплектующих, которые остались еще с тех времен и разбросаны по всему миру.

Например, в нашем случае речь идет о самолете Ан-32, мы его используем в пожарном варианте. Таких самолетов было произведено немного, и в мире их осталось тоже не так много. Но определенные запчасти и агрегаты еще можно найти. Мы, фактически, скупаем все, что осталось, и доставляем это в Украину на наши государственные предприятия для проведения ремонта и дальнейшего использования. Но эти запасы скоро исчерпаются – их и так очень немного. А что делать дальше – честно говоря, я не знаю.

- заметил Сокол.

Также речь шла об экономической целесообразности и потенциале развития украинских предприятий. Украинские производители способны осваивать новые технологии, однако нуждаются в комплексном подходе к модернизации инфраструктуры и поддержке производственных мощностей. В то же время реальных и действенных программ пока нет.

До 2025 года действовала поддержка в части налогообложения: налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, земельного налога и таможенных сборов. К сожалению, эти льготы на данный момент прекращены. (…) Мы пытаемся внедрить новые инструменты поддержки авиастроительной отрасли и в дальнейшем будем над этим работать. Пока что удалось сделать следующее: подготовлен законопроект, который уже подан в Верховную Раду и который предусматривает освобождение субъектов авиастроения от уплаты земельного налога. Закон еще не принят, но он уже прошел рассмотрение в профильном комитете и ожидает голосования в парламенте. Речь идет о сравнительно небольших суммах, которые предприятия платили в бюджет и которые могли бы быть направлены на их развитие. В дальнейшем планируем внедрять и другие механизмы поддержки, в частности через кредитование или лизинг для предприятий авиастроения.

- представитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Андрей Миронов.

Кроме того, участниками рассматривались технологические и регуляторные аспекты. Представитель Главного управления государственной авиации Украины очертил проблемы сертификации и унификации документации. Он подчеркнул, что государственная поддержка должна быть системной, а нормативная база – адаптированной к реалиям военного времени.

По итогам обсуждения участники согласились, что импортозамещение требует не только технических решений, но и консолидированной государственной политики с акцентом на стратегическое планирование, межотраслевое взаимодействие и доверие к национальному производителю.

Напомним

Два украинских вертолета Ми-8МТ, модернизированные компанией "МС Авиа-Грейд" в рамках государственного контракта, на данный момент рискуют вернуться в армию без боевого оборудования. После передачи машин на капремонт установленное вооружение было демонтировано, а впоследствии арестовано по решению суда – несмотря на то, что техника соответствовала действующим украинским стандартам. Компанию-исполнителя к рекламационным процедурам не допустили, что делает невозможным выполнение гарантий. Причиной признания оборудования "неаутентичным" стало сравнение его с советско-российскими ГОСТами, а не с украинскими техническими условиями. Ситуация вызвала значительный резонанс из-за угрозы потери боеспособности техники во время войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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