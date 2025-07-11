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Без принятия законопроектов "Defence City" украинский ОПК останется неконкурентоспособным – эксперты

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Эксперты отмечают, что без принятия законопроектов "Defence City" украинский оборонно-промышленный комплекс не сможет полноценно развиваться, конкурировать и привлекать инвестиции. Законопроекты предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные изменения, а также изменения в Уголовный кодекс.

Без принятия законопроектов "Defence City" украинский ОПК останется неконкурентоспособным – эксперты

В случае несвоевременного принятия законопроектов, формирующих рамку "Defence City", украинский оборонно-промышленный комплекс не сможет полноценно развиваться, конкурировать с западными производителями и привлекать инвестиции. Об этом заявили эксперты во время пресс-конференции на тему: "Сможет ли "Defence City" защитить предприятия украинского ОПК?", пишет УНН.

Детали

Как отметил Игорь Жданов, руководитель проекта "Информационная оборона" Фонда "Открытая политика", речь идет о законопроектах, которые предусматривают налоговые, таможенные, бюджетные изменения, а также изменения в Уголовный кодекс. По его мнению, принятие этих актов уже назрело давно.

В условиях войны мы практически создали обычный режим для наших предприятий ОПК, хотя понятно, что они работают совсем в другом режиме. От них зависит наша способность выжить (…) Эти законопроекты предусматривают освобождение предприятий ОПК от налога на прибыль в случае реинвестирования, от земельного и экологического налогов, упрощение таможенных процедур, а также создание специального реестра оборонных предприятий 

- заявил Игорь Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что аналогичные механизмы поддержки ОПК давно действуют в США, Южной Корее и Израиле. Кроме того, преференциями пользуются участники Дія.City, а предприятия, обеспечивающие обороноспособность Украины, точно не менее важны.

Это не исключительный украинский путь – это тот самый путь, которым шли развитые страны, чтобы поддержать собственный ОПК. Он позволит нам не только укрепить оборонную промышленность, но и повысить ИТ-способности, сформировать современную инженерную школу, создать Research and Development - центры совместно с ведущими западными компаниями и развивать совместные предприятия. Это критически важно для релокации и модернизации наших производств 

– подчеркнул Жданов.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на экономическую невыгодность для украинских производителей из-за отсутствия поддержки со стороны государства.

Когда мы уже можем производить боеприпасы 155-го калибра, государство часто покупает их, например, в Чехии, потому что там это дешевле – из-за серийности. У нас без поддержки государства цена всегда будет выше, и речь идет не о коррупции, а о логике экономики 

– пояснил эксперт.

Коваленко также считает, что принятие законопроектов позволит предприятиям снизить себестоимость продукции, нарастить производство и стать привлекательными для инвесторов.

В то же время военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман добавил, что без системной поддержки государство теряет возможность создать полноценную цепь производства оружия, кроме того, развитие нашего оборонно-промышленного комплекса – это не только экономика, но и важный политический вопрос.

По оценкам военно-политического руководства, сегодня мы уже самостоятельно обеспечиваем до 50% потребностей Вооруженных сил Украины в оружии. Если мы и в дальнейшем будем наращивать возможности, то сможем изменить тональность переговоров с международными партнерами. Потому что часто складывается впечатление, что мы только благодарим и просим помощи – хотя именно эти страны, в частности США, когда-то брали на себя обязательства по нашей безопасности 

– отметил Алексей Гетьман.

По словам эксперта, оборонная промышленность может стать локомотивом экономики после войны, но для этого нужно устранить бюрократические барьеры и убрать тех, "кто пытается наживаться на войне".

Участники пресс-конференции единодушно подчеркнули необходимость скорейшего принятия законопроектов "Defence City", отметив, что это первый и ключевой шаг, который в дальнейшем потребует доработки и развития в рамках комплексной политики поддержки ОПК.

Напомним

Эксперты отрасли неоднократно обращали внимание на то, что в нынешней редакции законопроектов о Defence City предприятия авиационной отрасли могут оказаться за пределами предусмотренных льгот и специального режима. Причиной этого является жесткий критерий отбора, согласно которому не менее 90% продукции предприятия должно быть оборонного назначения. В то же время большинство украинских авиационных компаний, в частности такие как "Антонов" и "Мотор Сич", работают в смешанном формате, производя как оборонную, так и гражданскую продукцию, а также продукцию на экспорт.

Представители Аэрокосмической ассоциации Украины подчеркивают, что подход, заложенный в законопроектах, не соответствует специфике работы самолетостроительных предприятий и фактически исключает их из числа потенциальных резидентов Defence City. Они предлагают скорректировать критерии включения, в частности снизить порог доли оборонной продукции до 50%, а также учесть имеющийся перечень предприятий самолетостроения, утвержденный Кабинетом Министров, как базовый ориентир.

Кроме того, эксперты обращают внимание на отсутствие должной координации при подготовке законопроектов между ответственными органами, в частности Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое непосредственно курирует большинство предприятий авиационного сектора. В результате многие компании не были проинформированы о требованиях и не имели возможности адаптироваться, например, создав отдельные подразделения или дочерние структуры, которые бы соответствовали условиям нового спецрежима.

По оценкам отраслевых объединений, такая ситуация может привести к системному исключению авиационного сектора из процессов трансформации ОПК, лишив его доступа к инструментам поддержки, инвестиций и упрощенных процедур, которые должны быть введены в рамках Defence City.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Мотор Січ
Израиль
Министерство стратегических отраслей промышленности Украины
Министерство обороны Украины
Южная Корея
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