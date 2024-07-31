Киев • УНН
Украина имеет производственные мощности для изготовления более 3 млн дронов различных типов в год, заявила заместитель министра Анна Гвоздяр. Для реализации требуется финансирование, часть которого могут предоставить зарубежные партнеры.
Во время хакатона от Brave1 Precision было отмечено, что Украина в год может произвести более трех миллионов дронов. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
У нас достаточно большие производственные возможности, мы можем произвести на сегодня более 3 миллионов дронов различных типов. Для этого нам нужно финансирование
Она отметила также, что Украина может покрыть часть соответствующих потребностей для производства дронов. Остальное закроют зарубежные партнеры.
Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів стерлінгів на кредитування оборонних потреб України 19 июля 2024, 12:04 • 36933 просмотра
Известно, что Канада согласилась закупить часть БПЛА украинского производства для ВСУ. Также переговоры ведутся с рядом других стран, среди них - Великобритания.
Гвоздяр также отметила, что в Украине «достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей, по изделиям разного вида для дронов».
«Более миллиона дронов - понятно, что под них надо более миллиона боеприпасов», - отметила чиновница.
Rheinmetall отримав перше замовлення від України на будівництво заводу з виробництва боєприпасів24 июля 2024, 08:17 • 32526 просмотров