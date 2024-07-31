Во время хакатона от Brave1 Precision было отмечено, что Украина в год может произвести более трех миллионов дронов. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

У нас достаточно большие производственные возможности, мы можем произвести на сегодня более 3 миллионов дронов различных типов. Для этого нам нужно финансирование - сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Анна Гвоздяр.

Она отметила также, что Украина может покрыть часть соответствующих потребностей для производства дронов. Остальное закроют зарубежные партнеры.

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Известно, что Канада согласилась закупить часть БПЛА украинского производства для ВСУ. Также переговоры ведутся с рядом других стран, среди них - Великобритания.

Гвоздяр также отметила, что в Украине «достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей, по изделиям разного вида для дронов».

«Более миллиона дронов - понятно, что под них надо более миллиона боеприпасов», - отметила чиновница.

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