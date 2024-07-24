Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. Об этом УНН пишет с ссылкой на заявление концерна.

Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов в Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и который станет отправной точкой для реализации проекта - говорится в заявлении.

Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Сейчас в Украине продолжаются мероприятия для обеспечения необходимой инфраструктуры. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии в Украине начнется в течение 24 месяцев. Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.

Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.

Напомним

В июне 2024 года генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подписали соглашение о расширении стратегического сотрудничества на "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине. Несколькими днями ранее они открыли бронетанковый завод на западе Украины, которым руководит совместное предприятие Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC. Первая боевая машина пехоты (БМП) Lynx от Rheinmetall должна быть передана украинским вооруженным силам до конца этого года, а местное производство должно начаться как можно быстрее.

Добавим

В июне компания Rheinmetall получила от Германии рекордный рамочный контракт на 8,5 млрд евро на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, в первую очередь для пополнения запасов Бундесвера и поддержки Украины, Нидерландов, Эстонии и Дании. Поставки начнутся в начале 2025 года.

CNN: США зірвали спецоперацію росіян з вбивства гендиректора Rheinmetall, який підтримує Україну