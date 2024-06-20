Rheinmetall отримала рекордне замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси: серед країн-одержувачів вказує Україну
Київ • УНН
Компанія Rheinmetall отримала від Німеччини рекордний рамковий контракт на 8,5 млрд євро на поставку 155-мм артилерійських боєприпасів, у першу чергу для поповнення запасів Бундесверу і підтримки України, Нідерландів, Естонії та Данії, поставки почнуться на початку 2025 року.
Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав рамковий контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу загальною вартістю до 8,5 мільярдів євро, про що повідомив 20 червня, назвавши замовлення "найбільшим в історії компанії", пише УНН.
Rheinmetall вказав країнами-одержувачами у тому числі Україну, Нідерланди, Естонію та Данію.
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"Дюссельдорфська технологічна група Rheinmetall отримала рамковий контракт від Бундесверу, який включає постачання 155-мм артилерійських боєприпасів загальною вартістю до 8,5 мільярдів євро", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що була значно розширена існуюча рамкова угода. "Замовлення насамперед призначене для збільшення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримки України в її оборонній кампанії", - зазначили у концерні.
Постачання, як вказано, планується розпочати на початку 2025 року. "Основним покупцем стане ФРН, яка забезпечить частину постачання в Україну. У замовленні також беруть участь країни-партнери Нідерланди, Естонія та Данія", - сказано у повідомленні.
"Ми раді найбільшому замовленню в недавній історії нашої компанії", - зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.
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