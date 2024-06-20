Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Бундесвера общей стоимостью до 8,5 миллиардов евро, о чем сообщил 20 июня, назвав заказ "крупнейшим в истории компании", пишет УНН.

Rheinmetall указал странами-получателями в том числе Украину, Нидерланды, Эстонию и Данию.

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"Дюссельдорфская технологическая группа Rheinmetall получила рамочный контракт от Бундесвера, который включает поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов общей стоимостью до 8,5 миллиардов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было значительно расширено существующее рамочное соглашение. "Заказ прежде всего предназначен для увеличения запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержки Украины в ее оборонной кампании", - отметили в концерне.

Поставки, как указано, планируется начать в начале 2025 года. "Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок в Украину. В заказе также принимают участие страны-партнеры Нидерланды, Эстония и Дания", - сказано в сообщении.

"Мы рады крупнейшему заказу в недавней истории нашей компании", - отметил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

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