Западные спецслужбы разоблачили попытки россиян убить генерального директора немецкого производителя оружия и поставщика автомобилей Rheinmetall Армин Паппергер. Его компания поставляет Украине боеприпасы и военную технику. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

В издании говорят, что это убийство было частью серии российских диверсий, в частности убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные усилия Украины

Американцы первые разоблачили заговор и предупредили немецкие спецслужбы - вместе правоохранителям удалось сорвать российскую диверсию.

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Пеппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали основным оружием в тяжелой войне на истощение Украины - пишет CNN.

Издание также утверждает, что в ближайшие недели компания открывает завод бронетехники в Украине и один источник, знакомый с разведкой, утверждает, что это вызывает глубокое беспокойство России.

Дополнение

Отмечается, что более шести месяцев россия проводила диверсионную кампанию по всей Европе. Она привлекала местных любителей для чего угодно: от поджогов складов, связанных с оружием для Украины, до мелких актов вандализма.

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В CNN подчеркивают, что все это направлено на то, чтобы помешать поступлению оружия с Запада в Украину и подавить общественную поддержку Киева.

Издание также обратилось за комментарием в посольства РФ и США в Вашингтоне, но не получило ответа. Комментировать ситуацию отказался и представитель Rheinmetall Оливер Хоффман.

Напомним

Весной генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании