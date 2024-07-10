На прошлой неделе несколько военных баз США в Европе перевели в состояние повышенной боевой готовности после получения разведкой информации о возможных диверсиях против американских военных объектов и военного персонала со стороны нанятых россией лиц. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что разведданные, полученные США, свидетельствуют о том, что россия включила американские базы и военный персонал как возможный вариант для нападения через прокси-серверы. Такие попытки уже осуществлялись и даже были успешными по всей Европе в последние месяцы. Так, в апреле этого года двое граждан Германии и России были арестованы по обвинениям в подготовке взрывов и поджогов на цели, включая военные объекты США, от имени россии.

Данные разведки, которые США получили в течение последних двух недель, были признаны "достаточно тревожными", чтобы применить дополнительные протоколы безопасности. Несколько американских военных баз в Европе повысили уровень тревоги до уровня Charlie, который "применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность определенной формы террористического действия или нападения на персонал или объекты, - сообщают источники.

Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что альянс "существенно увеличил" обмен разведданными о "российской кампании тайной диверсионной деятельности" в Европе, которая в последние месяцы стала все более наглой и агрессивной на фоне выборов на Западе - они рассматриваются россией как "главная возможность" для того, чтобы попытаться подорвать общественную поддержку Украины.

Командование США в Европе отказалось сообщать CNN о конкретных причинах усиления мер безопасности. Военные ограничились заявлением о "комбинации факторов американских сил, потенциально влияющих на безопасность".

Напомним

1 июля военные базы США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности из-за достоверных разведывательных данных, указывающих на вероятность террористической деятельности или нападения.