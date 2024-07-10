Киев • УНН
Несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за разведывательных данных, указывающих на возможные попытки саботажа со стороны нанятых россией лиц, против американских военных объектов и персонала.
На прошлой неделе несколько военных баз США в Европе перевели в состояние повышенной боевой готовности после получения разведкой информации о возможных диверсиях против американских военных объектов и военного персонала со стороны нанятых россией лиц. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что разведданные, полученные США, свидетельствуют о том, что россия включила американские базы и военный персонал как возможный вариант для нападения через прокси-серверы. Такие попытки уже осуществлялись и даже были успешными по всей Европе в последние месяцы. Так, в апреле этого года двое граждан Германии и России были арестованы по обвинениям в подготовке взрывов и поджогов на цели, включая военные объекты США, от имени россии.
Данные разведки, которые США получили в течение последних двух недель, были признаны "достаточно тревожными", чтобы применить дополнительные протоколы безопасности. Несколько американских военных баз в Европе повысили уровень тревоги до уровня Charlie, который "применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность определенной формы террористического действия или нападения на персонал или объекты,
Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что альянс "существенно увеличил" обмен разведданными о "российской кампании тайной диверсионной деятельности" в Европе, которая в последние месяцы стала все более наглой и агрессивной на фоне выборов на Западе - они рассматриваются россией как "главная возможность" для того, чтобы попытаться подорвать общественную поддержку Украины.
Командование США в Европе отказалось сообщать CNN о конкретных причинах усиления мер безопасности. Военные ограничились заявлением о "комбинации факторов американских сил, потенциально влияющих на безопасность".
Напомним
1 июля военные базы США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности из-за достоверных разведывательных данных, указывающих на вероятность террористической деятельности или нападения.